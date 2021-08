Más de 300 mil santafesinos aún no se anotaron para vacunarse

Se trata del 15% de la población mayor de 18 años. Miedo al pinchazo y desconocimiento sobre cómo inscribirse, entre las principales causas. La población total estimada en condiciones de vacunarse es 2,6 millones y ya lo hicieron 2,3.

(La Capital) – El 15% de la población mayor de 18 años que vive en Santa Fe, y que puede recibir la vacuna contra el Covid, todavía no se inscribió. Según datos oficiales se trata de 316.349 personas que no se registraron en la página por diversas razones. Por eso, hay equipos de salud que están abocados especialmente a detectarlos y acercarlos a los centros de vacunación u ofrecerles la inoculación en su domicilio si es necesario.

De acuerdo a los informes de la cartera sanitaria provincial, la población mayor de edad está estimada en 2.616.765 y hasta ayer se habían anotado 2.300.416, aunque hay nuevos ingresos en forma diaria. Miedo al pinchazo, temor a las posibles reacciones adversas de una vacuna nueva, desconocimiento sobre el mecanismo de inscripción, apatía, se anotan entre las principales razones que esgrimen aquellos que comentaron su negativa al personal de salud.

Antivacunas militantes “hay muy pocos”, mencionaron funcionarios de dicha área, aunque reconocieron que sí se instaló un temor desmesurado en algunas personas que han escuchado y visto en distintos medios de comunicación, particularmente en redes sociales, mensajes en contra de la campaña basados en teorías alejadas de las evidencias científicas. “Les explicamos, charlamos con ellos, escuchamos sus dudas y muchos terminan vacunándose”, mencionaron.

Laura Ortube, quien está a cargo de la dirección de Primer y Segundo nivel de Salud la Región Sur, dijo que el mayor inconveniente entre los mayores de 60 que no se anotaron para vacunarse está en la falta de accesibilidad. “Seguimos encontrando gente que nos dice que no tiene computadora o que no sabe cómo ingresar con el celular, o que intentan pero se les traba cuando tienen que poner el número de trámite del DNI y quizá no tienen familiares que puedan ayudarlos, y lo dejan pasar”, remarcó.

Entre la población más joven “hay muchos a los que no les interesa, que muestran apatía o no captan la magnitud de la pandemia”.

Sin problemas de salud

Si se hace un recorte entre los más cercanos a los 18 años aparece, además, otro motivo: “En general son chicos y chicas sin problemas de salud, que no han hecho un vínculo con el sistema médico porque no lo han necesitado y eso se suma a cierto desinterés en una edad donde sienten que no pasa nada si se enferman, entonces no tienen en cuenta la vacuna, no está en su imaginario”.

Ortube comentó que hay vecinos que tienen “un temor real al pinchazo y no solo a la vacuna contra el Covid; te lo dicen, lo charlamos y una vez que aceptan ingresan al vacunatorio persignándose, por ejemplo” y agregó: “Uno ve que hay voluntad pero tienen miedo”.

La estrategia pasa por el trabajo personalizado, explicó la médica. “Estamos yendo con los equipos de los centros de salud casa por casa y eso resulta. Cuando se encuentran con las personas que los acompañaron a ellos y sus familias toda la vida; confían y se ven los resultados, porque se vacunan”.

El miércoles, por ejemplo, se hizo un operativo en Cabín 9 donde se logró inocular a unas 500 personas. La intención de convencer a los que no se registraron en la campaña, que es gratuita y voluntaria en todo el país, no es un capricho sino que responde a la necesidad de proteger a la mayor cantidad de gente posible contra una enfermedad muy transmisible para la que todavía no hay cura y que en Santa Fe ya provocó 460 mil contagios (muchos de los infectados con secuelas postcovid) y más de 8 mil muertos.

A poco de que la tercera ola llegue al país, empujada por la contagiosa variante Delta (algo que sucederá en septiembre, según estimaciones de distintos especialistas) es imprescindible que el número de vacunados con ambas dosis sea lo más alto posible para cuidar a los ciudadanos y evitar el colapso del sistema de salud.

Casa por casa

Para los que tuvieron problemas porque perdieron el DNI, porque no lo actualizaron o porque lo tienen en trámite, el mensaje es que se acerquen al centro de salud más cercano: “No tener el documento en condiciones no es un problema para la vacunación, no es un impedimento, nosotros nos encargamos de anotarlos y de todos modos quedan registrados formalmente”, señaló Ortube.

“Trabajamos cotidianamente en la búsqueda de personas que no se anotaron y vamos a intentar tener la mayor cantidad de brazos vacunados”, enfatizó la médica, quien puntualizó: “Estamos contentos con el ritmo de la campaña y la buena predisposición que muestran los santafesinos. Que el 85% esté inscripto es un buen dato”

La Capital de Rosario