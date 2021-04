Martorano: “Si no bajamos el nivel de contagio, no vamos a poder atender a todos”

La ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano, se mostró extremadamente preocupada por el alto nivel de ocupación de camas generales y críticas en los sistemas públicos y privados y e insistió en reducir la socialización para evitar restricciones. “Vamos camino a eso”, advirtió.

En la conferencia de prensa de esta semana desde el predio de la ex Rural en Rosario, la ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano, se mostró extremadamente preocupada por el alto nivel de ocupación de camas generales y críticas en los sistemas sanitarios públicos y privados y e insistió en reducir la socialización para evitar restricciones. “Vamos camino a eso”, advirtió. Confirmó que se sigue con la estrategia de vacunación de primeras dosis, salvo que lleguen los componentes 2 de la Sputnik-V en el vuelo de esta noche.

“Si no bajamos el nivel de contagio, no vamos a poder atender a todos”, alertó la ministra y recalcó que “la situación es acuciante y compleja, los contagios son muy rápidos y agresivos, sobre todo en personas jóvenes”. “Si no cambiamos, vamos a camino a restricciones”, agregó.

Por eso pidió evitar la socialización y reforzar las medidas de cuidado, justamente entre las personas jóvenes donde se detectan ahora los casos más severos y al mismo tiempo, los mayores descuidos.

“No es momento de asados ni pijamadas”, dijo y apeló a los padres, incluso de los adultos mayores de 30: “Es preferible tener una discusión hoy que tener que buscar una cama mañana o verlos en respirador”.

Actualmente, los sistemas sanitarios funcionan casi al límite pese a que no se realizan cirugías programadas, sólo se atienden urgencias y se realizan intervenciones oncológicas impostergables. La ministra advirtió que incluso los sanatorios y hospitales privados buscan ampliar camas ya que se esperan aún más pacientes covid en las próximas semanas.

Consultada sobre la campaña de vacunación, la ministra confirmó que se avanza con los adultos de entre 70 y 60 años y que se mantiene la estrategia aplicar una dosis para inmunizar a más cantidad de gente. La única excepción se hará con la Sputnik-V en caso de esta noche lleguen los componentes 2.

Rosario 3