Martorano pidió “evitar todo tipo de socialización” y advirtió que suben las internaciones

Aunque en la provincia de Santa Fe están habilitadas las actividades masivas de hasta 500 personas, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, recomendó este viernes “no socializar ni ir a eventos” dado el momento de la pandemia, al que calificó como “el de mayor contagiosidad desde que llegó el Covid”.

En el predio del ex Batallón 121, donde se abrió un nuevo centro de detección de casos, Martorano repasó la situación general: “109.000 contagios a nivel nacional y casi 10 mil en un sólo día en Santa Fe son más que un signo de alerta y un llamado de atención”.

Señaló que las internaciones en efectores de nivel del territorio santafesino están subiendo y que ya se registran algunos casos graves por contagio de Covid con la variante Delta, que en actualmente “convive” con la variante Ómicron. “Está subiendo el número de internaciones (aunque aún está lejos de ser crítico) en niños y adultos mayores”, dijo la ministra y aseguró que ya hay una ocupación de camas Covid del 8% y que ese número está subiendo a razón de dos puntos por día.

En muchos casos, los hospitalizados no están vacunados en forma completa, pero no todos. Un aspecto central de la conferencia se basó en la necesidad de que la población comprenda quiénes se tienen que hisopar y quiénes no, ante la demanda altísima de testeos.

“Estamos testeando muchísimo, solo en Rosario ayer se hicieron más de 5.000 test en centros provinciales”, dijo Martorano. A eso hay que sumarle todos los privados y los centros municipales con lo que se alcanzó 20.000 hisopados en un día. Sin embargo, “tenemos saturados todos los centros” ante la gran demanda, advirtió la funcionaria.

“¿Cuándo hay que hisoparse? Quien es contacto estrecho de un positivo confirmado no tiene que testearse sino aislarse cinco días si tiene esquema completo de vacunación más otros cinco días de extremos cuidados. Si no tiene vacuna esa persona se aísla 10 días completos”, abundó la ministra de Salud.

Para los que sí tienen síntomas compatibles con Covid como rinitis, tos, fiebre, y estuvo en contacto con un caso confirmado “se aíslan siete días si están vacunados más tres con cuidados y 10 si no tiene vacunas, pero no se hisopan, son positivo por nexo epidemiológico”.

Esto fue reiterado por la funcionaria en varias oportunidades durante el encuentro con los periodistas. “Ahora, si tengo factores de riesgo por edad o por enfermedades previas hago una consulta con el médico y en ese caso me hisopan porque es importante tener esa información para un seguimiento y eventual toma de medidas por parte del profesional que lo atiende”, agregó.

“Para ir a reunirme o a una fiesta no me hisopo, no es ese el fin del testeo”, dijo Martorano quien enfatizó: “Lo fundamental es tomar medidas como al principio en cuanto a uso de barbijo, distanciamiento y no juntarme con otras personas por cuestiones sociales. Nos quedamos un poco más en casa y salimos para trabajar con todos los cuidados. La positividad supera el 50%”.

Las vacunas a menores

La ministra agregó que el sistema de salud se está resintiendo. «Tenemos muchos aislamientos entre el personal de salud y eso pone en crisis y tensión a todo el sistema».

Respecto de los turnos que se otorgan en la página oficial del gobierno de Santa Fe Martorano aclaró que se renuevan a las 12 de la noche pero que si ya están dados para 24 o 48 horas en adelante es posible que no se pueda ingresar. De allí que remarcó la importancia de «ser conscientes a la hora de pedir un turno para testearse».

En la charla con la prensa la ministra habló de las buenas tasas de vacunación de Santa Fe, especialmente de Rosario y anunció que para los chicos de 3 a 11 años será libre, en cualquier vacunatorio desde hoy. “Hemos colocado 610.000 dosis a los más chicos y solamente hay reportes de efectos como fiebre o dolor en el brazo así que pido a los padres que los lleven a vacunarse o completar esquema”, puntualizó la ministra de Salud.