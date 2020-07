Martorano: «La etapa crítica del coronavirus empieza a mediados de julio»

«Nos preocupa que las personas todavía piensan que esto no existe o está lejos, que a nosotros no nos toca. Todos somos pasibles de tener Covid-19 y si bien el 80 por ciento va a ser con síntomas leves, la población vulnerable va a tener correlato más grave. Hay que pensar en el otro cuidar para que el virus se disemine, porque ingresar va a ingresar», sostuvo la ministra.

