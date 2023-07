Martínez: “Tenemos que trabajar como Estado para generar oportunidades en la ciudad”

La candidata a intendente de Esperanza por la Coalición Cívica, Andrea Martínez, habló del escenario electoral de cara a las generales de octubre, planteó algunas de sus propuestas y se diferenció de los otros dos candidatos. «Yo no le debo nada a nadie, peleo con un escarbadientes mientras los otros salen con la bomba atómica» dijo sobre la campaña electoral.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez afirmó que “es un enorme desafío” participar en las elecciones generales pero admitió: “Eran las expectativas, yo sabía que presentarme por fuera de una interna podía generar esto, que lo atractivo de la primaria era meterse en la interna”.

Señaló que “el día siguiente de la PASO empezó otra campaña y otra elección, porque el objetivo era llegar a la general; sabía que me enfrentaba a dos estructuras muy grandes: una que ya está en el Estado y otra que quiere volver, pero nosotros hacemos campaña de una manera totalmente diferente, de forma muy austera, poniendo dinero de nuestro bolsillo”. “Hicimos una campaña donde gastamos 250 mil pesos porque compre seis carteles, pagué la Guía de Compras, pagué la canción y le puse nafta a mi auto para salir con el carrito. Es muy difícil llegar cuando no tenés recursos, me enfrento a estructuras que tienen millones y hacen campaña de esa manera”, apuntó.

Por otra parte, se refirió a su propuesta para los clubes dado que “existe una ordenanza en la ciudad donde todos los esperancinos aportamos a 10 instituciones deportivas: los seis clubes, Alma Juniors, Almagro, Lawn Tennis, y la Liga, es un 2% de lo que se recauda de tasa que se distribuye, y lo que estoy trabajando es en corregir ese importe o corregir una distorsión de la interpretación que hace el Ejecutivo para que los puedan tener realmente el 2% de lo que se recauda. Hay como una trampa legislativa de interpretación, o se corrige eso o se incrementa del 2 al 4% para que en los clubes no se haga más publicidad política estática”.

“Lo que estoy planteando es una modificación de la ordenanza, acomodando ese importe para que realmente a los clubes les sirva ese aporte que hacemos todos los esperancinos, pero con la cláusula de que esas instituciones que reciben el aporte de todos no puedan hacer publicidad electoral estática”, explicó.

En tal sentido, criticó que “hay un candidato que desde enero tiene los carteles en los diferentes clubes, lo que sacando la cuenta da 500.000 pesos por mes, entonces no se entiende cuando esos candidatos dicen que hicieron la campaña con sus ahorros”.

“Tenemos que trabajar como Estado muy cerca de las instituciones y de los que trabajan y emprenden, ese es el camino y la solución. Nuestro planteo es educación y trabajo. Quiero ser intendente para que la gente se pueda comprar un lote o una casa, no quiero que la gente vote a un candidato porque le regala un bolsón o le promete que le van a regalar una casa o un lote, eso es mentira. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que en nuestra ciudad haya oportunidades, y eso es lo que quiero hacer. Oportunidades educativas, de trabajo, de vivienda, que la gente pueda trabajar y pueda estudiar, que los chicos no estén en la calle”, describió Martínez.

“Como Estado local en una ciudad de 50.000 habitantes todavía estamos a tiempo de mejorar, de cambiar todo lo que nos está pasando. Creo que no es difícil pero no lo puedo hacer sola y por eso necesito que más gente se siga sumando; después de la primaria se siguen sumando día a día desde diferentes sectores y partidos”.

Por otra parte, advirtió que “otro planteo es que mi Gabinete no va a ser un Gabinete político, voy a poner en cada una de las Secretarías al mejor que acepte ese cargo”.

Por último, señaló que “los otros dos candidatos ya estuvieron en la gestión: uno viene de una gestión que ya está acabada, que ya cumplió su ciclo, y el otro candidato también ya estuvo porque si bien se presenta como una cara nueva, detrás de él tiene una estructura que ya estuvo en el gobierno, ya sabemos la manera y la forma de hacer política. Por eso ahora los vecinos tienen la posibilidad de darme la oportunidad de demostrar que se puede hacer política de otra forma, trabajando de otra manera, sumando y sentando a los actores que realmente sabe de cada uno de los temas”.

“En la ciudad tenemos muchas cosas que se hicieron bien pero muchas otras que no se hicieron y de las cuales no se habla: ahora que todo el mundo empieza a hablar del Niño acá en esperanza no tenemos un Plan Director de Ordenamiento Hídrico, tenemos solo proyectos aislados no es un plan integral; hay que trabajar con información y con diagnósticos; hay que tener un Observatorio Económico y Social; hay que trabajar en políticas públicas”, concluyó.

Finalmente, señaló que “hay personas del peronismo, del socialismo, del PDP que se acercaron a hablar con nosotros porque quieren sumarse a esta propuesta. Nosotros tenemos como premisa en cada reunión que no vamos a poner el partido antes que las necesidades de la gente, nosotros nos sentamos a trabajar en políticas públicas para mejorar y para cambiar la situación de los esperancinos. Ese es el objetivo, y ojala lo entienda y nos dé la oportunidad. Hay tres opciones y sé que es difícil porque yo peleo con un escarbadiente y los otros salen con la bomba atómica, pero no me importa, siempre la peleé así y es la manera en que quiero hacer política, porque estoy tranquila. Todos los días me acuesto y duermo tranquila porque no le debo nada a nadie, porque no jodí a nadie, y porque hago política de esta manera. No tranzo, ya todos lo saben, por eso muchos ni se acercan a hablar conmigo”.