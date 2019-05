Martínez: “Tenemos que elegir políticos honestos, que todos los días van a trabajar”

En diálogo con la CSC Radio, Martínez mencionó los motivos por los cuales quiere ser intendente de Esperanza y reflexionó: “Pude demostrar en todos estos años en el Concejo que mi trabajo es diario, que no salgo solamente en campaña a colgar carteles y hacer campañas de marketing y a presentar propuestas inviables sino que llevo adelante un trabajo serio, pensado y para la ciudad. Y además porque la ciudad de Esperanza tiene un enorme potencial que aún falta desarrollar y a eso estamos abocados”.

“Las primarias nos dieron un dato: que el 50 por ciento de la población está de acuerdo con la ciudad que tenemos y el otro 50 por ciento no. Al 50 por ciento que está de acuerdo les digo que Esperanza tiene un enorme potencial que podemos seguir desarrollando y al otro 50 por ciento les pido que miren nuestra propuesta, que revisen nuestro trabajo, que analicen nuestro accionar como políticos y como personas en todos estos años”, señaló.

En ese sentido, mencionó que “en la ciudad se vota a la persona y por eso hay que analizar qué se dice y que se hace en campaña”. “Soy una convencida de que sigo haciendo el trabajo que vengo haciendo en el Concejo, el de todos los días, y no me salgo de mi eje, de mi línea ni de mis valores, y no voy a hacer absolutamente nada fuera de lugar para lograr un voto más”.

“Mi campaña es limpia, es transparente, no prometo, no regalo dinero, no regalo absolutamente nada y los apoyos y ayudas que hago, los hago de mi bolsillo. No nos tenemos que acostumbrar a que en campaña se puede decir cualquier cosa, ni que se pueda faltar el respeto al otro candidato y después seguir como si nada, como si todo está bien. Esas cosas tenemos que desterrarlas de la política”, aseveró la concejal.

“Tenemos que elegir políticos honestos, que todos los días van a trabajar y que pueden mostrar su trabajo, y no como algunos que por ahí tenemos que no sabemos qué estuvieron haciendo todos estos años pero que sabemos que cobran en algún organismo provincial. A ellos también les tenemos que preguntar qué estuvieron haciendo por la ciudad todo este tiempo”, sentenció.

Fortalecimiento de las instituciones

En cuanto a las propuestas, Martínez indicó que “en Esperanza tenemos muchas instituciones que suplen o complementan el trabajo que debe realizar el Estado, y los clubes son una de ellas y deben tener el apoyo la libertad de no estar dependiendo del Estado”.

“Hay una ordenanza que se sancionó en 2016 por la cual un porcentaje de las tasas se le entrega a los clubes la cual se aprobó con el voto mío y de otros tres concejales del Frente Justicialista y que no acompañaron los concejales del Frente Progresista. Por eso cuando ahora salen a decir que apoyan a las instituciones y cuando tuvieron que hacerlo no dieron el voto, algo que no se entiende”, criticó.

Destacó que “la ordenanza entrega el 2 por ciento de lo recaudado a los clubes y la propuesta de nuestro espacio es aumentarlo al 4 por ciento” y además “la colocación de más cámaras de seguridad en la ciudad y apoyo para el mantenimiento de los predios”.

En el mismo sentido, mencionó propuestas relacionadas al cuidado de las mascotas y la política de Hábitat. “Hay que pensar en la ciudad que queremos. Necesitamos planificar hacia dónde queremos ir y para eso se necesita información, por lo cual la propuesta es crear un Observatorio Económico y un Observatorio Social”, apuntó.

En tal sentido, aseguró que “es posible construir viviendas con recursos propios, por eso proponemos 100 viviendas en cuatro años, la culminación de las 32 viviendas que lleva a cabo el INMUHA que vienen desde 2012, y además en estos días se firmó el acta por el cual el gobierno nacional aportará fondos para construir 120 viviendas para Esperanza”.