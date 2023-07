Martínez: “Por cada propuesta de campaña tenemos proyectos presentados”

La precandidata a intendenta de Esperanza, Andrea Martínez, explicó que en tiempos de campaña la gente le pide a los políticos y explicó que ella no comparte esa dinámica. “Los otros candidatos nos roban los proyectos que ya presenté en el Concejo hace años”, aseveró. Pidió informes al presidente del Concejo por quitar las estadísticas de trabajo de los concejales de la página web.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez destacó la visita de Lucila Lehmann a la ciudad con quien viene “trabajando juntas dentro de Juntos por el Cambio” y valoró: “pese a que pertenecemos a distintos partidos nos entendemos muy bien y coincidimos en muchas cosas, en la forma de hacer política y en la necesidad de que haya un cambio”.

En este marco, comentó que “en época de campaña se intensifican los pedidos de la gente, piden premios, materiales, regalos, la gente piensa que los políticos en campaña hacen regalos, y en realidad esto no es correcto y no es así”. “A mi campaña me la banco sola y esa es una desventaja con respecto al resto, a quien le preguntó de dónde sacan la plata, me pregunto cómo hacen. Ayer me decían que hay un candidato que regala bicicletas en todos los bingos, y no sé cómo hacen porque en tres bicicletas yo me gastaría todo el sueldo”, criticó.

Y sostuvo que “esto es responsabilidad de la gente y las instituciones, y se tiene que terminar, porque a los políticos nos tienen que exigirnos que trabajemos; en este país, en la provincia y la ciudad gana el político que regala cosas, no gana el político que trabaja, que presenta proyectos, que demuestra honestidad y coherencia”.

Denunció además: “Pedí al Concejo Municipal estadísticas del trabajo y los proyectos que presentamos, que era una información que aparecía en la página del Concejo pero la semana pasada por arte de magia desapareció el ítem estadísticas y no se pueden ver más”. Al respecto, marcó: “Soy la única que habla de estadísticas porque soy la única que presenta todos los años más de 100 proyectos. No sé quién dio la orden, pero presenté una nota responsabilizando de esto al presidente del Concejo porque es el responsable de todos los bienes materiales e inmateriales del Concejo”.

“Muchos de los proyectos que ya presenté en el Concejo tienen que ver con mis ejes de campaña y ahora los demás candidatos los están presentando como sus propuestas de campaña. Por ejemplo, el proyecto de la Escuela Municipal de Oficios lo vengo presentando desde el año 2019 y todavía tiene estado parlamentario, y ante esto planteo que si los demás candidatos tuvieran la vocación de trabajar por la ciudad y les importara la gente, hubieran acompañado mi proyecto y votado en esta gestión la Escuela Municipal de Oficios”, planteó.

“Es un proyecto que le vendría bien a la ciudad, que lo necesitamos porque los emprendedores y empresarios de la ciudad plantean que falta capacitación en oficios, la gente también plantea la necesidad de aprender oficios, con lo cual es una oportunidad valiosísima. No es imposible, se puede hacer, incluso hay lugar detrás del Liceo Municipal, donde funciona la Incubadora de Empresas, pero sin embargo el proyecto está dormido porque los demás concejales que hoy son candidatos no lo quieren tratar y tienen intención de llegar a la Intendencia y solamente hacer algo si llegan”, señaló.

En este sentido explicitó que “la Escuela Municipal de Oficios es uno de mis ejes de campaña, porque cuando se habla de inseguridad y cuando todos salen a hablar de la Guardia Urbana y de la inversión, yo planteo que ese dinero tiene que estar destinado primero a trabajar el entramado social. Tenemos que fortalecer cuestiones que tienen que ver con la educación la cultura, el deporte, los oficios y con eso puedo asegurar que la inseguridad se termina”.

Consultada por sus proyectos relacionados a obras públicas, indicó que “el barrio sur es uno de los sectores más abandonados de la ciudad en esta materia porque falta pavimento y muchas cosas más” y apuntó que “una de las propuestas es la pavimentación de calles Sarmiento y San Martín, desde Soler hacia el sur, y de esa manera poder trabajar en el cambio del sentido de circulación de algunas calles como Soler y Moreno al sur, que hoy es doble mano”.

Acotó que “otra de las propuestas es seguir trabajando en el proyecto de corredores seguros, que es una bicisenda como la que hoy va desde Avenida Argentina hasta el Parque Industrial. Se trata de lugares donde la gente pueda transitar que deben ser iluminados, con accesibilidad, con cámaras y demás. Vamos a plantear un corredor seguro en calle Moreno porque allí los chicos del club Mitre practican en un campo de deportes cercano al cementerio, y es una calle con un tránsito intenso porque nos une con Pujato”.

También comentó que “hay un reclamo que vengo haciendo hace mucho tiempo para que las escuelas rurales de nuestra ciudad puedan tener accesibilidad, y hoy todavía tenemos una deuda con la escuela 689 de Larrecehea, donde todavía no se hizo ripio, y con la escuela 622 conocida como escuela alemana que está incluida en el programa ‘Caminos de la Ruralidad’ pero que todavía no se terminó”.

“En cada uno de los ejes tenemos proyectos desarrollados e ideas pensadas para la ciudad, que muchas veces van cambiando y se van modificando porque la gente nos cuenta sus necesidades y nos pide cosas”, concluyó.

Por último, comentó que “la campaña continúa caminando mucho porque no es fácil con poco presupuesto; reciclamos carteles de años anteriores, intentamos llegar a los medios para contar nuestras propuestas y en los próximos días seguramente vamos a incorporar la plataforma que proponemos para la ciudad, aunque nos pasa mucho que los otros candidatos nos roban los proyectos”.