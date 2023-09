Martínez: “Soy una concejal que siempre va a defender los intereses de la ciudad y del vecino”

La concejal de Esperanza, Andrea Martínez, analizó el resultado de las elecciones y el nuevo escenario político del Concejo Municipal.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez anunció que tras perder la elección para la Intendencia “el grupo de trabajo va a seguir funcionando y trabajando de la misma manera en que lo vengo haciendo hasta el momento, acompañando todos los proyectos que sean para la ciudad, para el vecino, y obviamente controlando todas aquellas acciones que se pueden dar con los gobiernos y que no tienen nada que ver con la política”.

A la hora de hacer un análisis de la elección planteó: “Obviamente que siempre que uno se presenta a una elección quiere ganar, pero si así no ocurre tiene que ser crítico de algunas cuestiones. Sabíamos que nos enfrentábamos a dos fuerzas muy fuertes: un gobierno que estaba en gestión que es muy difícil de vencer porque tiene todo el aparato, y por otro lado, este grupo que dentro de la figura de Unidos tuvo la oportunidad nuevamente de llegar al gobierno. Es el sector del que yo me fui hace algunos años siendo muy criticada, y que hoy se olvidaron de todo y están todos en Juntos por el Cambio”.

En ese marco, aclaró: “Yo no dejé nunca de ser radical y no dejé nunca en estos años –desde que me fui de ese sector del radicalismo- de pertenecer a Juntos por el Cambio. Pero en esta elección provincial entendí que yo no podía hacer política con este grupo de personas porque no es la política que quiero hacer. Quiero hacer política de cara a la gente, dejando de lado intereses personales, los intereses económicos y quiero realmente trabajar por el vecino. Obviamente no alcanzó, la gente no terminó de entender cuál es el mensaje, no voy saltando de un lado al otro porque siempre me mantuve con mucha más coherencia que este grupo que hoy llega al poder”.

Respecto de la nueva composición del Concejo Municipal, apuntó: “Voy a seguir siendo oposición en el Concejo, pero una oposición constructiva, o si se quiere ver de otra manera, soy una concejal que siempre va a defender los intereses de la ciudad y del vecino. Obviamente no significa que no voy a votar o no voy a acompañar proyectos, así como hice en la gestión de Ana Meiners, he acompañado muchísimos proyectos del Ejecutivo, me puse al hombro y salí a militar el Plan de Accesibilidad”.

Sobre dicho plan, apuntó que “llama la atención la hipocresía de los políticos que ahora están reclamando por qué no se hace el Plan de Accesibilidad cuando fueron ellos los que se sentaron encima del proyecto un año y medio y lo mantuvieron sin tratamiento”.

Y lamentó que “parece que tampoco alcanza para ganar una elección hacer un trabajo como el que vengo haciendo en el Concejo, acompañando los proyectos que son para los vecinos, trabajando todos los días, presentando proyectos siempre. El año pasado presentamos 130 proyectos, llevamos casi 95 en lo que va de este año, pero evidentemente hay cosas que la gente no ve en las campañas, se ve la cuestión publicitaria, las redes pero no el verdadero trabajo que uno hace. De todos modos, la gente elige y aun siendo oposición voy a acompañar a esta gestión en todas las cuestiones que tengan que ver con trabajar por la ciudad y por el vecino”.

Finalmente, consultada por los temas que se vienen en el Concejo, Martínez explicó que “hay un pedido de compensación y ampliación de partidas como se hace todos los años, y este año más que nunca por la inflación” y analizó que “el tema de la economía y la inflación golpean a todo el mundo y es la real preocupación de la gente”.