Martínez: “Soy el verdadero cambio entre los que están y los que quieren volver”

La candidata a intendenta de Esperanza por la Coalición Cívica, Andrea Martínez, habló de las expectativas ante el inminente inicio de la campaña para las elecciones generales de septiembre. Trató de caradura a Rodrigo Müller por su pedido de informe sobre inundaciones y aseguró que ese sector quiere «volver por todo».

En diálogo con la CSC Radio, Martínez sostuvo que “el cambio que estoy planteando también tiene que ver con una campaña de austeridad que estamos proponiendo y es lo que queremos trasladar a la gestión: austeridad y honestidad”.

Sobre las expectativas para la campaña que viene, indicó que “son dos elecciones totalmente diferentes, una cosa eran las PASO donde se estaba dirimiendo una interna en la que decidí no participar porque quiero mantener la coherencia, porque no quiero transar con absolutamente nadie, porque quiero llegar a la Intendencia limpia y sin deberle nada a ningún jefe ni a ningún político, a quien después tenga responder y levantar la mano o no pueda mandar determinado proyecto porque no le conviene a su sector político”.

En ese sentido, explicó que “atrás de ciertos políticos muchas veces viene todo un malón que no se puede mostrar, en cambio Andrea Martínez tiene un grupo de personas que la acompaña, que vienen de distintos sectores, de distintos partidos, gente trabajadora”. Y agregó: “No tengo el Gabinete conformado aun porque no le prometo el cargo a nadie y porque cada una de las Secretarías vamos a poner a la persona más idónea y más capaz para ese lugar y ese cargo, sin que tenga que ser de mi partido, porque estoy en un sector formado por socialistas, radicales de distintos sectores, me ayudan del Partido Justicialista, del PDP, libertarios”.

En resumen, reiteró que “la elección general es totalmente nueva, en esta elección a Intendente hay tres opciones, y yo creo que soy el verdadero cambio entre los que están y los que quieren volver ‘por todo’”.

Definió que en esta etapa de la campaña el objetivo “es mostrar los ejes y qué queremos hacer, pero también sacarle la careta a los demás candidatos” y como ejemplo mencionó: “La semana pasada hubo un candidato que solicitó informes sobre la cuestión hídrica de la ciudad, y desde el 2017 tengo presentado un proyecto que tiene que ver con el Plan Ejecutivo de Riesgo Hídrico o de desagües pluviales que necesitamos en la ciudad”.

“En un momento sufrimos una catástrofe natural de la cual no pudimos salir tan rápido porque no se hicieron los desagües ni las obras que se necesitaban, porque hubo gestiones que decidieron gastar la plata en hacer fiestas, plantar florcitas en la plaza y pintar cordones. Y este candidato que hoy pretende venir a interpelar a esta gestión es muy caradura, porque todo este tiempo –desde 2017- estuvo ese proyecto en el Concejo y si realmente le interesara como político, como concejal, como funcionario, tendría que haberse sentado a la mesa y discutir ese proyecto y cualquier otro, independientemente de quien sea el autor del mismo”, planteó.

Sobre las obras hídricas que faltan, detalló que “hay que entubar el Canal de 1º de Mayo, continuar con el Canal de Alem, entubar el Canal de Houriet, redimensionar el Canal de calle Castelli, hay que volver a hacer porque hay que redimensionar el Canal de calle Hoennfels porque en su momento quien era intendente decidió hacer un pavimento en ese lugar porque electoralmente le convenía mostrar la obra arriba y no la obra de abajo”.

En otro eje de temáticas, Martínez aseveró que “nosotros consideramos que sin educación y sin trabajo no salimos de esta situación, por eso proponemos la creación de una Escuela Municipal de Oficios con la cual se pretende hacer convenios con las instituciones que ya tenemos en la ciudad y donde se pueden dictar oficios, como el ITEC, la ENET, la Facultad, las fábricas y talleres”.

“En educación hay que hacer una apuesta fuerte por la descentralización del Liceo, necesitamos un gabinete psicopedagógico para dar apoyo y contención a los docentes que están desbordados por las situaciones que tienen en las aulas, y desde el Estado municipal se puede hacer muchísimo”, sentenció.