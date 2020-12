Martínez: Sin diálogo no hay consensos

“Los únicos responsables del aumento de tasa son quienes no me dejaron ingresar la propuesta de no aumentarla en los primeros meses del año” aseguró la concejal.

Como todos los años el tratamiento de la tributaria y el presupuesto se convierte en un tema central porque afecta el bolsillo de todos. “Una vez más lo sucedido deja ver la falta de diálogo. Si no hablas no querés consensuar. Quienes hoy me indican como la responsable del aumento de tasa son los mismos que votaron el año pasado un aumento del 60%, no quisieron acordar y no me dejaron formalizar la mía. Es un show para parecer oposición”, sentenció la concejal.

“Escondieron su propuesta y no debatieron en comisión, y ante la manifestación de 4 propuestas el martes se acordó que el tratamiento sería sobre tablas y todos iríamos al recinto con las propuestas. Pero el día miércoles rompiendo todos los códigos y sin manifestar lo que iban a hacer ingresaron 2 dictámenes, Muller, Puig y Bonvín por mayoría y el Pj por minoría. El ingreso de los dictámenes al recinto si no es sobre tablas debe cumplir una serie de requisitos como tener pases de comisión y tiempos previos de presentación y estos dictámenes ingresados no lo tienen. Es así que aguardé el acordado debate sobre tablas y no fue así. Me encontré con un show armado para simular diferencias entre quienes ya habían acordado la tasa el año pasado”, sentenció la concejal.

“Si verdaderamente querían beneficiar a los vecinos, ¿Por qué no dejaron ingresar mi propuesta, que era superadora a las presentadas? porque su verdadera intención era aumentar sin quedar expuestos”, aseguró la radical.

“La violencia y la prepotencia no conducen a buen camino. Lamentablemente las prácticas de la vieja política volvieron al Concejo representada por colegas que se dicen abiertos al diálogo en la pública pero que no lo practican y que sólo obedecen a quienes desde sus lugares de poder y tranquilidad después de años de vivir de la política, les dan las instrucciones de cómo jugarme malas pasadas, faltando a la palabra en lo poco que puede acordarse para asegurar el buen funcionamiento de la institución”, sentenció.

“Es fácil de comprobar si lo que dicen es verdad, el año pasado quedó en evidencia que la única que decía que la tasa iba a aumentar un 60% era yo y solo tuve que esperar que llegaran las tasas a los domicilios. Como denuncié el acuerdo este año pretenden ensuciarme con un show muy berreta. No ocupo ningún lugar de representación de importancia en este cuerpo y sin embargo soy el centro de los ataques. ¿Será que no me callo ante los acuerdos de poder?”, se preguntó Martinez para cerrar con “quizás loteos y nuevos cargos sean el resultado de este nuevo aumento que pagarán los vecinos, una vez más, el tiempo sacará a la luz la verdad”.