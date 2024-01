Martínez: “Saludo a los vecinos de Esperanza rindiendo cuentas de mi trabajo”

La concejal del bloque unipersonal UCR Juntos por el Cambio saludó a los vecinos de la ciudad y presentó el trabajo realizado durante el año, con 127 proyectos presentados hasta el 10 de diciembre de 2023, 48 notas y cientos de reclamos de vecinos e instituciones.

«Con los reclamos trabajamos realizando los mismos por teléfono, muchas veces directamente a los responsables de cada área, la nota es cuando el reclamo ya ha sido realizado varias veces sin solución o responde a un reclamo generalizado de algún sector o grupo», explicó.

«Desde mi lugar, con mi impronta, pero también con mi estilo, muchas veces desde el anonimato prefiero trabajar todos los días para los vecinos de la ciudad convencida de que una ciudad mejor es posible», agregó.

«Cerrar el año con 127 proyectos presentados es una satisfacción y una respuesta al trabajo por y para los vecinos. Lamento que muchos de esos proyectos no puedan materializarse por mezquindades políticas», agregó Martínez.

“Cada una de las iniciativas tiene un fundamento, una propuesta para mejorar, cambiar, modificar que en muchos casos surgen de la gente”, dijo la concejal radical quien luego reflexionó: «el 2023 fue sin dudas un año difícil para todos, lo sigue siendo este año que comienza, pero como todos, mantenemos la esperanza y la ilusión de que se pueden cambiar las cosas».

«Pero a pesar de todo, desde el lugar que me otorgó la gente mantuve siempre vivo mi compromiso con los vecinos, en cada decisión, en cada proyecto, nota, en cada voto en el concejo siempre van a ser los vecinos mi prioridad», agregó.

Finalmente Andrea Martinez reiteró que «los tiempos de la política no son los de la gente, y en muchos casos no está a la altura de las circunstancias, pero siempre escuché, me acerqué y canalicé con las herramientas que cuento desde la banca del concejo municipal, para gestionar soluciones a la comunidad».