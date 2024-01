Martínez recordó la existencia de la ordenanza de pirotecnia cero en Esperanza

La concejal Andrea Martínez se refirió al incumplimiento de la ordenanza que prohíbe la utilización de pirotecnia de estruendo en la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez recordó que “la función de los concejales es representar a los vecinos para defender sus intereses” y en tal sentido se refirió a los problemas que ocasionó la pirotecnia a las mascotas de una familia de la ciudad durante el festejo de fin de año.

Al respecto, recordó que “en nuestra ciudad hay una ordenanza, la 4.083, que fue aprobada en diciembre de 2020, que se dispuso que fuera progresiva a partir de febrero de 2021 con un plazo de dos años y que entró en plena vigencia en febrero de 2023, la cual dispone que Esperanza es territorio libre de pirotecnia. Y en su artículo 2 dice que está prohibida la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito, el expendio al público mayorista o minorista, y el uso particular de todo elemento de pirotecnia o cohetería de tipo explosiva con efecto audible o sonoro cualquiera sea su característica y naturaleza”.

Ante esto, lamentó que sin embargo “no se controla, no se trabaja, no se informa y esto pasa con muchas ordenanzas. Quiero creer que mis vecinos no estaban en conocimiento de la ordenanza, porque si no, no se puede tirar como tiraron tanta pirotecnia”.

Además, comentó que “el decreto 17.889 del intendente municipal habilita por el término de dos años el expendio al público mayorista o minorista y uso particular de fuegos de artificio, elementos de pirotecnia o cohetería que no sean de estruendo, pero en realidad la ordenanza establece perfectamente que todo lo que sea de estruendo está prohibido con lo cual es inentendible esta cuestión que decreta”.

Respecto del decreto, indicó que “es de carácter provisorio hasta tanto se sancione nueva ordenanza” y advirtió: “Espero que sea una ordenanza que sancione a quien use la pirotecnia, no volviendo atrás; espero que no sea para volver atrás”.

No obstante las normativas, Martínez consideró que “mientras tanto hay que informar, educar, hacer campañas de concientización, porque la norma está y cada uno de nosotros debemos respetarla, más allá de que guste o no. La ordenanza es clarísima, declara a Esperanza territorio libre de pirotecnia y quizás lo que falte es la cuestión de la penalización para aquellos que utilizan pirotecnia”.

Asimismo, apuntó que “la ordenanza prohíbe la comercialización pero veíamos en la ciudad comercios habilitados y eso es responsabilidad del Departamento Ejecutivo que deberá hablar con esos vecinos, para que sepan que en nuestra ciudad lo que es estruendo y sonoro está prohibido”.

Por último, planteó: “Desde mi lugar de concejal voy a seguir insistiendo con las campañas, con la difusión en todos los medios, y el municipio que paga pauta podría usar ese espacio para concientizar y para informar porque seguramente mucha gente desconoce la existencia de la ordenanza de pirotecnia cero”.