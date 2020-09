Martínez propone facturas de SAPEM más baratas para instituciones sin fines de lucro

La concejal de Juntos por el Cambio (UCR) propone que la empresa del estado municipal deje de cobrarle el cargo fijo que llega en la factura a las instituciones sociales y culturales de la ciudad.

Andrea Martinez repasa además los planteos ya realizados al directorio de la empresa municipal de servicios.

VISTO:

La difícil situación económica que atraviesan las Instituciones sin fines de lucro de nuestra ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que la mayoría de las instituciones sin fines de lucro de nuestra ciudad, sostiene sus espacios físicos y los gastos que éstos demandan, no solo a través de sus cuotas sociales, sino también realizando actividades benéficas, alquilando sus salones para eventos y para la realización de actividades en sus instalaciones.

debido a la situación de Pandemia que estamos atravesando, los ingresos económicos de éstas instituciones se ven ampliamente reducidos.

Que ante estos hechos se deben buscar alternativas que ayuden a mitigar este difícil momento.

Que en este sentido, entre los gastos de mantenimiento, impuestos y servicios, que afrontan se encuentra el Servicio de Gas Natural que presta la empresa local Esperanza Servicios SAPEM. Cuando el contribuyente no tiene consumo en el mes la empresa factura un cargo fijo, impuestos como Ingresos Brutos e IVA y la Tasa del Uso del Espacio Público.

Que ésta Empresa, que presta el servicio de gas en nuestra ciudad desde septiembre de 2002, es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria del 96,5 % por parte del municipio.

Que el 22 de abril del corriente año, presenté un Proyecto de Ordenanza en el cual solicito que el municipio no le cobre a la empresa Esperanza Servicos SAPEM el 6% que por Ordenanza Tributaria aplica a todas las empresas prestadoras de servicios en la ciudad, ya que este porcentaje la empresa lo traslada a los vecinos bajo el ítem: Tasa de Uso Espacio Público.

Que asimismo en fecha 27 de mayo, presenté una nota a la Sra. Intendente Municipal, solicitando una reunión con el Gerente de la Empresa Esperanza Servicos SAPEM.

Que la misma se llevó a cabo el día jueves 18 de junio, con la Intendente Sra. Ana María Meiners, el Secretario de Gobierno Alfonso Gómez y el Ing. Gerardo Andreoli Representante Técnico de Esperanza Servicios SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Municipal del 96,5 %) Acompañada por el Dr. Alberto Quiñonez planteamos diferentes temas de interés y consulta de vecinos y profesionales gasistas. A continuación los temas que fueron planteados en la reunión y las respuestas a los mismos.

▶Análisis del funcionamiento del sistema de pago de manera on line de las boletas, que si bien se puede imprimir y pagar de este modo, el sistema no permite actualizar en caso de vencimiento como ocurre con otros servicios. Por lo que solicitamos esta posibilidad.

▶ Situación de cortes de suministro e intimaciones posteriores a la declaración de aislamiento social preventivo y obligatorio: en este sentido el día 4 de mayo presenté una nota solicitando información con relación al proceder de la empresa respecto a los cortes y tratamiento de mora en el pago. Nota que fue contestada y se amplió en la reunión. Aclarando el Representante Técnico que no se realizaron cortes en este período y que se gestionó para dar solución a este tema.

▶ Para los matriculados gasistas solicitamos un sistema de turnos on line y ampliación del horario de atención

▶ Con respecto a los costos de conexión solicitamos aclaración de algunos ítems que se cobran. Respondiendo el representante que está todo respaldado por normativa que permite el cobro.

▶ Tributo sobre el uso del espacio público: ítem que está incluido en la boleta del gas y que representa un impuesto ( 6%) que el Municipio cobra a las empresas de servicios y que en el caso de Sapem traslada a los vecinos. Situación esta que vengo observando y por la cual solicito a través de un proyecto de modificación de Ordenanza que el ítem no sea cobrado a la empresa para que esta no lo traslade al vecino.

Que continuando con esta línea de trabajo, que en este último tiempo esta marcada por la crisis acentuada por la emergencia sanitaria, de la que las instituciones de nuestra ciudad no son ajenas, es que en esta oportunidad vengo a proponer, se exima a las instituciones sin fines de lucro de nuestra ciudad, del pago del monto fijo mensual de la factura emitida por SAPEM, los impuestos como Ingresos Brutos e IVA y la Tasa Uso Espacio Público, cobrando solo el consumo que las mismas puedan llegar a tener, por la realización de algún evento o actividad.

Que estas instituciones sin fines de lucro, no cuentan en la actualidad, con ningún beneficio que les ayude a paliar esta difícil situación.

Que no estarían incluidos, en esta excepción los clubes deportivos, ya que los mismos cuentan con otros beneficios, otorgados por el Concejo a través de la Ordenaza del Fondo de Asistencia a Entidades Deportivas del cual también propongo una modificación incrementando el porcentaje del 2% al 4% sobre la Tasa General de Inmuebles que hoy perciben los clubes.

Que fundamento el pedido en razón de que el 6% cobrado a las empresas de servicios y que estas trasladan a los vecinos genera un importante ingreso para el municipio cuyo destino es Rentas Generales de acuerdo a lo informado en la reunión mantenida el día 18 de Junio del Corriente.

Que entiendo que este recurso que proviene del Uso del Espacio Público por parte de la Empresa Esperanza Servicios SAPEM podría ser usado con fines más específicos relacionados al servicio de Gas Natural.

Que de acuerdo a la Ejecución Presupuestaria de Gastos, Recursos, Activos, Pasivos y Planta de Personal Municipal del año 2019, la partida Empresas Proveedoras de Servicios Públicos arrojó un total de recaudación de $ 41.456.967 del cual aproximadamente $8.000.000 corresponden a la citada empresa, según lo manifestado por el Secretario de Gobierno.

Que en virtud de las facultades legislativas que le confiere la Ley Nº 2756, corresponde al Concejo Municipal dictar la norma legal pertinente.

POR TODO ELLO EL CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA SIGUIENTE

MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº ….

Art. 1°).- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal realice las acciones conducentes ante quien corresponda para eximir del pago del cargo fijo que figura en las boletas emitidas por la Empresa Esperanza Servicios SAPEM a las Instituciones sociales y culturales de la ciudad de Esperanza.

Art. 2°).- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal eleve al Concejo un listado de Entidades Sociales y Culturales existentes en la ciudad.

Art. 3°).-.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.