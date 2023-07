Martínez: “Planteo un municipio transparente y de cuentas claras”

La precandidata a intendenta de Esperanza por la Coalición Cívica, Andrea Martínez, se refirió al último tramo de la campaña de cara a las PASO del próximo domingo 16 de julio. Reiteró que no tiene «jefes políticos» y que las obras necesarias para la ciudad la gestionará ante cualquier gobernador. Este miércoles Lilita Carrió visita la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez sostuvo que en esta última semana de campaña “se terminarán de repartir algunos volantes para tratar de llegar a todas las casas, con el carrito dando vueltas por los barrios, hablando con los vecinos, reuniéndonos con las instituciones en esta recta final para llegar a todos, porque todavía hay gente que me pregunta si me presento y esto tiene que ver con los recursos y la austeridad que planteo para las elecciones y qué debemos hacer los políticos”.

En este marco, apuntó que “hay recursos del Estado que no están bien distribuidos, que tienen que volver a la gente y a eso apunto en la ciudad, por eso planteo un municipio transparente, de cuentas claras y de mostrar las cuentas explicando qué dinero hay, qué quiere hacer, qué se no se hace y porqué”.

Sobre la promesa de cuentas claras que utilizó Ana Meiners, analizó que “muchas veces hay slogans de campaña pero después hay que hacer, tiene que coincidir lo que decimos con lo que hacemos, que no siempre sucede en los políticos. Y hay ciertos números colgados en la web municipal pero no siempre son actualizados”.

Adelantó que este miércoles se concretará “la visita de Lucila Lehmann con (Elisa) ‘Lilita’ Carrió en la Sociedad Rural donde presentarán un proyecto para eliminar las retenciones” pero aclaró que “más allá de ese apoyo que uno recibe, después nosotros vamos a gobernar la ciudad acá, de cara a los vecinos viéndolos todos los días, por eso la gente no tiene que dejarse engañar por la cuestión publicitaria”.

Respecto de los proyectos concretos para la ciudad, planteó que “se insistirá en un proyecto que ya presentamos, que es un estudio que tenemos realizados, para instalar en la ciudad una planta de líquidos cloacales en el este por una cuestión de pendiente y porque saldría muchísimo más barato a los esperancinos porque no sería necesario efectuar las plantas de elevación de líquidos cloacales y además tendríamos con mayor rapidez cloacas para el sector de ruta 6 al este que hoy no tiene nadie”.

Asimismo, remarcó que en cada uno de los temas como seguridad, hábitat, obras, planeamiento, servicios públicos, medio ambiente, en todos los ejes tenemos propuestas y proyectos desarrollados para llevar adelante si somos elegidos el 10 de diciembre. Esto significa que no somos paracaidistas de la política, venimos trabajando hace muchos años, recorremos, conocemos, hablamos con los vecinos y siento esta necesidad de que hay cuestiones que se tienen que resolver de manera inmediata y otras que necesitan de planificación en la ciudad”.

Como ejemplo, apuntó que “nadie más habla del riesgo hídrico pero lo seguimos teniendo, sucede que en estos años estamos con sequía y no hubo lluvias, pero sigue estando el riesgo y para eso necesitamos planificar y tener un plan integral de ordenamiento hídrico, solo hay proyectos aislados”.

«Por eso creo que tenemos que trabajar de otra forma, la gente debe conocer los planes que tenemos, qué queremos hacer, cuando se va a hacer, qué dinero se necesita; de este modo se puede gobernar de cara a la gente porque es la gente la que le paga el sueldo a cada empelado que está en la Municipalidad y también a los políticos, con lo cual nosotros somos empleados del pueblo y tenemos que trabajar para ellos, no trabajar para nosotros ni para nuestro bolsillo ni para intereses de grupos o sectores que no son de la gente», concluyó.

Por último, recordó que “en esta instancia nos presentamos por fuera de Juntos por el Cambio y con la Coalición Cívica pero sigo siendo radical, y si bien en esta interna no tenemos otro candidato dentro del espacio con quien competir, el 16 de julio necesito los votos para poder pasar a la general y para ser competitiva de cara a la general. Necesito que marquen la cara de Andrea Martínez, que está primera en la boleta, le pido a los vecinos que me acompañe este 16 de julio porque vengo trabajando desde hace mucho tiempo en el Concejo, vengo trabajando por la ciudad y puedo mostrar el trabajo que he hecho”.

El miércoles a las 11 la dirigente nacional Elisa Carrio presentará a integrantes de la Sociedad Rural Las Colonias su proyecto de baja de retenciones al agro. En el lugar ofrecerá una rueda de prensa.