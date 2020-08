Martinez pide informe de costos y contrataciones por la «Fiesta de la Agricultura Virtual»

«Si aprobamos una ordenanza para que las obras públicas se hagan con recursos locales, este concepto debería aplicarse a todas las secretarías» dijo la concejal de Juntos por el Cambio. «Con el dinero de la fiesta se podría ayudar a las instituciones» insinuó la concejal radical.

Mediante un proyecto presentado la semana pasada en el Concejo Municipal y que podría ser tratado el próximo lunes en el recinto, la concejal Andrea Martínez solicita información a la Intendenta Ana Meiners sobre los gastos en los cuales se pondrá el municipio y a quienes contrata para la denominada «Fiesta Virtual» de la Agricultura.

En realidad los gastos no serían virtuales y la contratación de un programa en TV abierta de Santa Fe es lo que más ruido genera en la ciudad por los costos en los cuales se habría comprometido a las arcas municipales.

La concejal considera que ante la pandemia que nos toca vivir, con ese dinero se podría ayudar a las instituciones intermedias de la ciudad y postergar la fiesta que la ciudad vive cada año.

Aquí el texto del documento presentado la semana pasada

VISTO:

Que ante la situación de pandemia que estamos atravesando, la Fiesta Nacional de la Agricultura se realizará este año, por decisión del Departamento Ejecutivo Municipal, de forma virtual, y;

CONSIDERANDO:

Que atento a la situación de emergencia económica que estamos atravesando debido a la emergencia sanitaria, este Municipio ha decidido realizar el festejo de la Fiesta Nacional de la Agricultura de forma virtual.

Que en este sentido, no puedo dejar de expresar mi opinión respecto de que siendo esta celebración la más importante de nuestra ciudad, en esta ocasión, debido al contexto que estamos atravesando, la misma debería conmemorarse con un sencillo acto que no implique erogaciones para el Municipio.

Que la fiesta a la que todos los esperancinos estamos acostumbrados debería haber sido postergada para una fecha donde se permitan estas actividades y colaborar así con las instituciones y establecimientos educativos que instalan sus tradicionales puestos en la plaza para recaudar fondos que sirven a distintos fines.

Que debido al avance de la organización en forma virtual, que por diferentes medios no oficiales conocemos, considero que todas las contrataciones deberían ser de empresas y/o personas de nuestra ciudad, a fin de fomentar la economía local.

Que en este sentido, el pasado jueves 13 de agosto, este cuerpo legislativo sancionó una Ordenanza que establece pautas para la defensa y promoción del empleo local para la obra pública, premisa que considero debería aplicarse para todas las secretarías.

Que según la información no oficial, este Municipio ha realizado diferentes contrataciones para este festejo virtual, por lo que solicito se envíe detalle de las empresas y/o personas contratadas, concepto de contratación y gastos; ya que representa un derecho de todos los esperancinos de saber en que se gasta su dinero.

Que en virtud de las facultades legislativas que le confiere la Ley Nº 2756, corresponde al Concejo Municipal dictar la norma legal pertinente.

POR TODO ELLO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPERANZA SANCIONA LA SIGUIENTE:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN N°

Art.1).- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, se eleve a este Concejo un informe donde se detallen las contrataciones realizadas y los gastos estimados para la celebración de la Fiesta de la Agricultura 2020, que como es de público conocimiento se celebrará de forma virtual.

Art. 2º).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.