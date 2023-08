Martínez: “Nunca le mentí a la gente, tengo coherencia y no trancé nunca con nadie”

«Cuando se sacan la foto y hay 15 personas, ahora todos unidos, me pregunto cómo vamos a hacer para sostener a todos esos, porque se sacan la fotito solamente porque ya arreglaron el cargo”, dijo la candidata a intendente.

La candidata a intendente de Esperanza por la Coalición Cívica, Andrea Martínez, habló de la austeridad de su campaña con vistas a las elecciones generales del próximo 10 de septiembre y comparó su propuesta con las demás opciones.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez sostuvo que “los políticos tenemos que trabajar y solucionar los problemas de la gente; la gente ya no come vidrio y sabe perfectamente quién es uno y quién es otro, y creo que la gente no se equivoca cuando vota sino que los políticos le mienten. Hay mucha mentira, mucha hipocresía”.

“Yo planteo que soy una opción entre los que están y los que quieren volver; la gente que está, hace 16 años que está y ahora parece que tienen la receta mágica y prometen que van a descentralizar el municipio, el Liceo y que van a hacer un montón de cosas que cuando tuvieron la oportunidad en estos 16 años, no lo hicieron. Me parece que se nos ríen en la cara a todos. Y a la experiencia del gobierno anterior ya la conocemos, ya sabemos lo que es, ya sabemos de su autoritarismo”, apuntó.

Y agregó: “Si miramos a los candidatos: uno es secretario de una Secretaría que debería estar resolviendo el problema del humo en barrio La Orilla, y el otro es un candidato que todos sabemos que no va a gobernar la ciudad sino que va a ser su jefe político quien va a gobernar. Todos lo sabemos”.

Ante eso, afirmó: “Yo tengo la tranquilidad de poder ir a cualquier lugar, a cualquier barrio, de poder hablar con cualquier vecino. Nunca le mentí a la gente y de todos los políticos que estamos, tengo coherencia, porque sigo manteniendo mi postura, no trancé nunca absolutamente con nadie, hago una campaña totalmente austera y como creo que deberían ser todas las campañas”.

“Alguien se preguntó de dónde sacan tanta plata los políticos que hacen semejantes campañas? Cuando se sacan la foto y hay 15 personas, unidos todos, me pregunto cómo vamos a hacer para sostener a todos esos, porque se sacan la fotito solamente porque ya arreglaron el cargo”, fustigó.

En contraposición, comentó: “Todavía no hemos decidido quienes van a ser mis secretarios. Y hablo en plural porque tengo gente que me acompaña, un grupo de gente que no viene de la política y otros que sí vienen de la política, pero mi Gabinete, los secretarios que se van a sentar a mi mesa no van a ser todos políticos, van a ser los mejores, los más idóneos para cada una de las Secretarías. Eso no se lo pueden asegurar los otros dos candidatos, porque tienen tantos compromisos político partidarios que van a meter a un político en cualquiera de las Secretarías”.

“Andrea Martínez hoy tiene una posibilidad de ser intendente y la gente puede elegir entre estos que ya estuvieron y ya sabemos lo que van a hacer. Por eso le pido a la gente que me dé la posibilidad y la oportunidad”, concluyó.