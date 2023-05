Martínez: “No voy a prometer ni decir mentiras, voy a trabajar por políticas públicas”

La precandidata a intendenta de Esperanza, Andrea Martínez, se refirió a su intención de llegar al Ejecutivo local, a las dificultades que este desafío significa y a la forma de trabajo en caso de llegar al máximo cargo municipal. También presentó a su lista de candidatos a concejales.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez sostuvo que su precandidatura “fue una decisión muy pensada con la familia, con el grupo que me acompaña y la gente que me aconseja, y la realidad es que esto no es una cuestión personal, no tiene que ver con egos ni con personalismos, sino que es un deber moral de ser una opción para todo aquel que no quiere votar a determinados personajes que hoy se presentan y que, de llegar a ser intendentes, le harían mucho mal a esta ciudad”.

“Si bien no fue una decisión fácil porque siempre cuando se van a presentar las listas hay muchas presiones, pensé que tengo que priorizar la ciudad. Tengo que pensar en la ciudad y seguir trabajando como lo vengo haciendo por la gente y para la gente de Esperanza. Para mí hubiese sido mucho más fácil y sencillo aceptar alguna cuestión de ir por adentro, con la contención provincial y toda esta sarasa que siempre se acuerda antes de cerrar lisas. Pero la verdad que no estoy donde estoy ni por la plata, ni por el poder, ni por un cargo. Siempre fui muy sincera con la gente, he tomado decisiones donde muchas veces parecía que peleaba sola pero no fue así porque no estaría donde estoy si no fuera por el apoyo de la gente, porque es la gente la que nos pone donde estamos”, analizó.

“Fue difícil la decisión y todavía lo sigue siendo pero hay muchas personas que, cuando se enteraron que no iba por dentro del frente Unidos se acercaron y están dispuestos a trabajar y a sumarse. También entiendo que después de la interna, habrá muchas personas que se van a sumar a trabajar con mi equipo, con quienes entendemos y pensamos la política desde otro lugar, desde trabajar para cambiar la vida de la gente, para mejorar las cosas de la ciudad, y eso está demostrado en todos los años en que estuve en el Concejo”, definió.

Consultada por la actualidad de la ciudad, Martínez dijo que “la situación de Esperanza es propio de la situación económica y de tantos años de una misma gestión, creo realmente en la alternancia de los cargos ejecutivos”. “Este gobierno está en el poder porque llegó en la última elección con más del 50% de los votos, pero ya lleva muchos años, es una gestión que ya está agotada, algo propio de tantos años de estar en el gobierno. El Concejo debe ser el control del Ejecutivo y tampoco es bueno tener un Concejo afín, y tampoco es bueno tener concejales que estén pensando siempre en la cuestión electoralista y no pensando en la ciudad”, advirtió.

Como ejemplo de esto, comentó: “Muchos de los candidatos ahora salen con propuestas de campaña de lo que quieren hacer en la ciudad, yo el año pasado presenté 130 proyectos y este año llevo más de 45, y muchos de esos proyectos son estas propuestas de campaña que los concejales están planteando que van a hacer en la ciudad cuando sean gobierno”.

Adelantó que “viene una etapa muy difícil porque me toca enfrentarme a candidatos que tienen mucha plata, mucha estructura pero estoy acostumbrada, siempre hice campaña con mucha austeridad y caminando la calle y hablando con el vecino”.

En cuanto al financiamiento de las campañas, dijo que “si la plata viene de la política es terrible porque es dinero que debería estar volcada a políticas públicas y a trabajar para la gente, y si la plata viene de un privado también es peligroso. Siempre en las campañas hay aportes de amigos y de conocidos, pero los que se acercan a mí saben que es sin condicionamientos, yo siempre fui concejal de la ciudad, no de un partido, ni de un sector ni de determinados intereses personales, he acompañado ordenanzas que en algún momento me costaron que quisieran echarme del partido”.

En relación con sus propuestas, afirmó: “Seguro que esto lo vamos a decir todos, porque todos queremos una ciudad segura, ordenada, con desafíos y oportunidades para todos, el tema es quien llega y quien puede hacer las cosas sin mentiras. Yo no voy a prometer cargos, no voy a decirle a la gente que me pide una casa que la va a tener si me vota y si soy intendenta, yo voy a trabajar para que en la ciudad haya política pública de hábitat y viviendas, políticas de obras, de planeamiento, de seguridad”.

En este sentido, pidió a los esperancinos el acompañamiento: “Para poder pasar a la general necesitamos un porcentaje determinado de votos; por eso le pedimos a todos, a aquellos que nos conocen, que saben cómo trabajamos, que entendemos la política desde otro lugar que nos acompañen porque en la primaria necesitamos un importante caudal de votos”.

El candidato a senador Departamental es Alejandro Galetto; senadora suplente es Daniela Millaá Muñez. La lista de concejales está encabezada por Viviana Verón, Sebastián Spies, Belén Zacarías, Alfredo Gione, Belén Pirola y Jonathan Mehring. «Son todas personas que no viven de la política, que me acompañaron en todos estos años y los procesos electorales, y que se van a su trabajo, cumplen su función y en los ratos libres me acompañan a los barrios, trabajamos en los proyectos y demás», remarcó Martínez.