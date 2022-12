Martínez: Mi único objetivo es que los vecinos tengan pavimento

La concejal de Juntos por el Cambio, Andrea Martínez, se refirió a la polémica suscitada tras el veto total de la ordenanza del Plan de Accesibilidad y sostuvo que “era importante que todos los concejales participen de la reunión con el secretario de Hacienda (Luciano Rezzoagli) porque algo tan importante como un veto total de una ordenanza necesita una explicación”.

La concejal puntualizó que “se hace referencia al artículo 24 en particular que tiene que ver con el pago del plan, con el descuento por pago contado del 15% que no estaba incorporado en la redacción del proyecto que votó la mayoría”.

Al respecto, Martínez recordó: “Yo no voté ese artículo porque sabía y conocía de las inconsistencias que planteaba, pero cuando estamos acá se da una situación compleja y difícil cuando hay muchos dictámenes al tener que definir y acompañar uno. Yo vengo trabajando en el Plan de Accesibilidad hace dos años, desde el momento mismo en que el Ejecutivo presentó el anteproyecto y mi única intención es que los vecinos puedan tener el Plan de Accesibilidad, después si los cuatros concejales de la oposición y el Ejecutivo le encuentran 50.000 pelos a la sopa, mi intención es otra. Mi intención es que el vecino pueda tener este plan por eso lo trabajamos, lo militamos, tuvimos que soportar un montón de cosas, que se caiga el plan y tener que presentar un nuevo dictamen desde marzo que durmió hasta octubre en que se decidieron a tratarlo”.

“El plan está aprobado; entiendo las cuestiones técnicas y jurídicas del veto que manda el Ejecutivo y la explicación que da Rezzogali de que ocurrirá un desfinanciamiento, pero le pediría a los cuatro concejales y al Departamento Ejecutivo que tangan un poco más de honorabilidad y nos sentemos todos a solucionar esta situación. Y en el caso de que esto no ocurra me voy a ver en la necesidad de levantar el veto porque mi intención es que la gente tenga el plan. Me debo a los vecinos y es a quienes respondo; yo no respondo ni a un jefe político ni a ningún acuerdo partidario”, sentenció.

Ante ello, en declaraciones realizadas a Play Televisión, reiteró: “Mi norte siempre estuvo claro: quiero que los vecinos tengan el Plan de Accesibilidad, inconsistencias el plan las tiene, lamentablemente tengo que acatar y aceptar esta mayoría que existe en el Concejo que muchas veces aprueban artículos como este al que el Ejecutivo está apuntando como mal redactado, pero también creo que el veto no debería haber sido total sino que se podría haber observado la ordenanza parcialmente y así poder solucionar de otra manera este problema”.