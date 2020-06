Martínez “La clase política debe tener respuestas más rápidas y comprometidas con quienes no la están pasando bien”

La concejal Andrea Martínez también se refirió a la labor que lleva adelante en el concejo y solicitó celeridad en el trabajo legislativo. “En la última sesión ingresé varios proyectos pero 3 son los que merecen tratamiento inmediato por ser herramientas necesarias para estos momentos que vivimos. En la ciudad necesitamos contar con un Comité de Emergencia Económica conformado por un equipo interdisciplinario que asesore, acompañe y dé respuestas a los afectados económicanente por la cuarentena decretada a nivel nacional, sin dejar de lado la cuestión sanitaria que debe formar parte para acompañar las decisiones que se toman. Hoy o mañana se puede flexibilizar todo en la ciudad pero eso no garantiza que el problema esté solucionado, hay sectores muy perjudicados que no han tenido ingresos en los últimos meses a los que el estado debe acompañar. A nivel nacional y provincial se intentan dar algunas respuestas pero como ciudad somos los que conocemos mejor la realidad de cada sector y debemos apoyarlos ya sea directamente con herramientas que tengamos a nivel local o gestionando por los canales correspondientes con otros niveles del Estado. También es una manera de organizar toda la información y unificarla”.

Martínez remarcó “Como políticos debemos trabajar en dar respuestas mas rápidas, instar a quienes hoy tienen el poder de solicitar y flexibilizar a que lo hagan con el compromiso de que vamos a trabajar para poder sostener esa decisión. Es muy fácil hablar y tomar decisiones cuando no se tiene comprometido el ingreso a comienzo de mes. Por eso acompaño la decisión que se eleva como ciudad de solicitar la apertura de aquellas actividades que aún no fueron flexibilizadas”.

“Hoy no podemos hablar solamente de emergencia sanitaria porque la emergencia también es económica, no podemos encerrarnos en planteos excluyentes como salud o economía, sino que tenemos que tener un enfoque integral, se debe tener un plan de salida ordenada que incluya cuatro pilares que son el sanitario, el económico, el social y el institucional” manifestó la edil.