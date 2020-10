Martínez: Hoy preocupa la crisis económica, la inseguridad y el regreso a clases y el municipio debe involucrarse

Ante ello, consideró que “hay que garantizar para el año que viene el comiendo de las clases y este año por lo menos los cursos y grados de terminalidades, como séptimo grado y quinto y sexto año”. “Esto no es una bandera política sino que tomamos un reclamo de muchos docentes y padres para retornar a las aulas, porque hoy se puede ir a un bar y se ve a diario el movimiento de jóvenes que hay en la ciudad, con lo cual si se pueden permitir determinadas actividades por qué no se podría organizar un protocolo para que los chicos puedan estar en clases”, refirió.

