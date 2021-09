Martínez: “Hay que hacer valer el voto, los políticos no somos todos lo mismo”

La pre candidata a concejal de Juntos por el Cambio, Andrea Martínez, se refirió a la última parte de la campaña e invitó a los vecinos a votar el próximo domingo para acompañar su propuesta. «Hay que votar a quienes realmente nos representen en el Concejo”, planteó.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez recordó que “en agosto presenté una propuesta y le sugerí a la intendenta que use el dinero de la fiesta para algunas cosas que la ciudad necesita: comprar una ambulancia; para poner en valor algún espacio que tanto se reclama como la Plaza, el Parque o algún espacio público de la ciudad; para hacer un programa de fortalecimiento del comercio que ha sido un sector muy vapuleado en pandemia; o en las castraciones ya que AEPA tiene un problema muy importante”.

Comentó que “el presupuesto está aprobado desde diciembre del año pasado, pero se supone que no se usará todo el dinero porque será una fiesta mucho más austera que años anteriores”.

Respecto del último tramo de la campaña, dijo que “es un momento que se trata de disfrutar, pese a que es complicado por la interna que afrontamos y que no estaba prevista”.

Explicitó que “dentro de Juntos por el Cambio, el domingo enfrentamos una interna en la que compito con Guillermo Bonvín y Cristian Camissi con lo cual estoy en una situación muy especial porque uno de los candidatos ya está en el Concejo y realmente es hoy quien me pone palos en la rueda en todos los proyectos que tengo presentados”.

En tal sentido, mencionó que “en lo que va del año tengo más de 70 proyectos presentados y 120 propuestas en estado parlamentario lo que significa que son obras, ideas, cosas que pide la gente para la ciudad y dentro del Concejo hay personas que no quieren que salgan los proyectos de Andrea Martínez y que no trabaja en función de la ciudad sino con egoísmos personales”.

Sobre ello, admitió que “se nota mucho el pacto entre el PJ y el PJ amarillo (Pro), y el más claro ejemplo fue el proyecto de la Avenida Colonizadores porque quienes defendían que no era una obra factible para hacer en ese lugar, más allá de la defensa de las obras de Eva Borla, pero a la hora de votar el proyecto levantaron la mano. Ese día me di cuenta que hay políticos que tienen cara para todo, a mí no me daría la cara para decirle a la gente una cosa y después votar otra”.

“Y con eso, la obra de la Avenida se va a hacer porque ellos dieron el voto; la oposición en el Concejo somos cuatro y perfectamente podríamos haber parado la obra y no fue así”, acusó.

Respecto de la interna, planteó que “la gente sabe quiénes somos los políticos que trabajamos, que vamos todos los días al Concejo, que vamos a las reuniones de comisión y no solamente a las sesiones, como hacen ciertos concejales; y también la gente sabe quiénes son los que hasta hace poco estaban dentro del Frente Progresista y hoy se maquillan de Juntos para el Cambio para venir a disputar esta elección”.

En ese marco, pidió a los vecinos que “el domingo vayan a votar; es muy importante votar porque hay que hacer valer el voto, hay que ir y analizar quienes somos los que presentamos proyectos y estuvimos siempre trabajando”. “Les pido que el domingo hagan valer su voto, porque los políticos no somos todos lo mismo, hay quienes tenemos otras intenciones que es realmente trabajar para la gente y no trabajar en beneficio propio. En la ciudad nos conocemos todos, y hay que votar a quienes realmente nos representen en el Concejo”, planteó.

Al respecto, indicó que “hay una gran diferencia entre aquellos candidatos que han presentado y elaborado proyectos y aquellos que no presentaron ninguno; en esta etapa estamos todos en iguales condiciones, y la verdad es que en el Concejo tenemos concejales que están hace el mismo tiempo que yo pero que con una mano les alcanza para contar los proyectos que presentaron en todos estos años; y a esto también nos enfrentamos, al marketing y a la plata de ciertos candidatos”.

“Estoy muy orgullosa de la campaña austera que estamos haciendo, con gente que me acompaña y donde nadie vive de la política, sino que salen de la fábrica, del aula, de sus trabajos y me acompañan a recorrer los barrios. Justamente este es el cambio que la gente nos pide, que tiene que ver con los recursos que se gastan y que de muchos me pregunto si no son del Estado y de nuestros bolsillos de vecinos. Por eso yo me banco mi campaña y pongo plata de mi bolsillo para la campaña”, sentenció.