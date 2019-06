Martínez: “Este domingo juntos podemos cambiar a Esperanza”

En diálogo con la CSC Radio, Martínez pidió a los esperancinos que el domingo acompañen la propuesta: “Somos una opción más, hay tres candidatos a intendente y les pido que analicen nuestro accionar, que analicen lo que hicimos estando en el Concejo porque los tres candidatos fuimos concejales”.

“Además la gente elige al intendente que los va a gobernar por los próximos cuatro años, y con ello nos planteamos qué ciudad queremos y qué queremos para nosotros como esperancinos: si queremos vivir en una ciudad segura, que sea de puertas abiertas para que la gente nos visite, si queremos vivir en una ciudad que potencie y desarrolle todas las capacidades que tenemos”, definió.

También solicitó “que acompañen a José Corral que es el único candidato a gobernador radical, y que analicen y miren su gestión en la ciudad capital de la provincia”.

“Tengo la fortaleza, he demostrado en estos años donde han intentado que me pasen cosas dentro de la función política y pese a esos siempre me mantuve firme en mis convicciones. No compramos voluntades, no vendemos espejitos de colores, no prometemos cargos y la gente que me acompaña no vive de la política”, concluyó.

“Hago política desde el corazón, con compromiso, escuchando y poniéndome en el lugar del vecino, pero también he demostrado firmeza, convicción política y honestidad. No me detengo ni me paraliza la crítica.

Tengo la fortaleza, las ganas de cambiar y el equipo para hacerlo” dijo la dirigente radical.