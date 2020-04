Martínez: En momentos de falsos profetas, las decisiones y las acciones se deben concentrar en un solo lugar

La concejal explicó que «si bien he recibido información cada vez que lo he solicitado y se han hecho eco de varios pedidos realizados al Departamento Ejecutivo entiendo que es momento de generar un ámbito donde todos los actores con participación y toma de decisiones confluyan; donde las respuestas efectivas superen los obstáculos y podamos brindar respuestas a quienes hoy están desesperados».

Martínez explicó que «desde el primer momento que se declaró esta pandemia me puse a disposición no solo en mi carácter de concejal sino también en forma personal para acompañar y trabajar en todas las acciones que consideren en las que puedo ser útil. Esta semana he acompañado los proyectos enviados por el Ejecutivo para reducir un 30 % el Derecho de Registro e Inspección, la reducción del 30 % de la Tasa General de Inmuebles a quienes lo soliciten».

«No desconozco la gravedad que la Emergencia Sanitaria puede acarrear si se toman medidas o acciones equivocadas por eso es necesario en este grupo el aporte técnico y científico del personal de Salud. Hoy la ciudad en materia sanitaria y con los recursos disponibles ha implementado un protocolo perfectamente diseñado por el personal de salud con la participación de actores que han colaborado en el mismo, se tiene un plan en materia sanitaria, nadie sabe a ciencia cierta cuantos casos va a tener la ciudad, pero, no tenemos un plan en materia económica y eso no puede ser una decisión unipersonal», agregó.

«Hoy la situación de la Emergencia Sanitaria desborda a muchos sectores económicos a nivel mundial y Esperanza no escapa de esta situación. Hoy muchos comercios, empresas y prestadores de servicios de nuestra ciudad no amparados en las situaciones de excepción decretadas por el presidente se encuentran en una situación crítica. La dirigencia política en funciones en la ciudad debe dar respuestas claras y unificadas a estos sectores con alternativas de trabajo para paliar la difícil situación en la que se encuentran» explicó la concejal.