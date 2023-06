Martínez: “En las escuelas de Esperanza, los chicos preguntan qué hay de comer”

La dirigente radical entendió que la prioridad no es una Guardia Urbana sino atender el entramado social con las herramientas que se tienen: aumentando partidas para comedores y llegando con el Liceo y los clubes a todos los barrios. «Las maestras me cuentan que hoy los chicos en las escuelas a las 9:30 preguntan que hay de comer y no debe haber otra prioridad para los dirigentes en estos momentos», sentenció.

La precandidata a intendenta de Esperanza, Andrea Martínez, habló del escenario político en el marco de la campaña con vistas a las elecciones PASO que se avecinan, y planteó los principales desafíos para cambiar la ciudad.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez explicó la decisión de presentar su precandidatura por fuera de la estructura de Juntos por el Cambio: “Si bien sigo perteneciendo a Juntos por el Cambio y al partido radical, en esta oportunidad decidimos no ir dentro del Frente Unidos que en la ciudad tienen como precandidatos a Cristian Camissi, Rodrigo Müller y Ana Copes que van a una interna. Es una decisión que se venía analizando desde hace tiempo porque hay una situación particular dentro del Concejo donde ellos conformaron un bloque, dejándome aparte o separada. De este modo, en todos estos años no hemos podido trabajar unidos los cinco concejales de UCR- Juntos por el Cambio”.

“A la hora de decidir presentarme a una candidatura a intendente es muy difícil trabajar con un sector y con personas que no quieren trabajar conmigo, que no trabajan de la misma forma, con quienes no compartimos principios y valores en muchos casos, y ante eso a nivel provincial me sentí mucho más identificada con el sector que lidera Elisa Lilita Carrió que también dijo que no podía ir dentro del Frente y denunció situaciones, y además uno debe mantener la coherencia entre lo que dice y lo que hace”, justificó.

Consultada porqué deberían votarla los esperancinos, sostuvo: “Primero porque mantengo una coherencia en el accionar, además porque siempre me he mantenido firme en los principios, las posiciones y porque traigo sobre mis espaldas mucho trabajo en el Concejo. Presenté 140 proyectos el año pasado, ya llevo casi 50 este año y muchas de las propuestas que están planteando los demás candidatos son proyectos que ya tengo ingresados en el Concejo, son políticas de Estado que vengo proponiendo desde hace muchos años”. “Si quienes hoy son candidatos tuvieran la intención de trabajar por la ciudad, ya hubieran acompañado mis proyectos, ya tuvieron la posibilidad de demostrar el interés por la ciudad y no lo hicieron”, cuestionó.

Como ejemplo, mencionó que “el proyecto del Plan de Accesibilidad estuvo un año y medio parado en el Concejo, y esto fue adrede porque los concejales sabían que mientras más lo dilataran más difícil iba a ser para el Ejecutivo ponerlo en marcha porque este año es electoral y por la situación económica, y además el proyecto que se aprobó es el mismo que mandó el Ejecutivo con algunas mínimas modificaciones”.

En este contexto, Martínez planteó que “lo primero que tenemos que lograr es consenso, que la gente confíe en lo que venimos a plantear y queremos llevar adelante, y la gente tiene que saber a la hora de votar que muchos de los actuales candidatos ya estuvieron en la gestión”. En contraposición, apuntó: “Yo nunca estuve en una gestión, no tuve la oportunidad todavía de demostrar lo que realmente puedo hacer, lo que puedo gestionar, que puedo trabajar de otra forma. Una de las primeras cosas que voy a hacer y que en este tiempo de campaña ya se está dando, es que se acercan muchas personas de otros partidos y de otros sectores de Juntos por el Cambio que no comparten las propuestas del frente Unidos. A esa gente que tiene vocación de trabajar por la ciudad, le pido que se sume”.

Los chicos con hambre

“Todos los candidatos hablan de la inseguridad como uno de los principales problemas de la ciudad, y si bien coincido también creo que es una consecuencia de lo que no se hace en la ciudad. Entiendo que tenemos que trabajar con el entramado social, si queremos que no haya más inseguridad en la ciudad, no es con una guardia urbana, es con las herramientas que ya tenemos, trabajando y potenciando lo que ya tenemos, y empezar a ver las cosas desde otro lugar. En ese sentido, es muy importante la descentralización del Liceo Municipal, para que en los barrios los chicos puedan tener actividades, hay que hacer un relevamiento para que puedan terminar la secundaria, pero también hay muchos chicos que no terminaron la primaria, y eso lo vemos cuando caminamos los barrios”, definió.

En ese sentido, reiteró: “Tenemos que atacar en la consecuencia que es esta inseguridad por años donde no se trabajó el entramado social. Hay que volver a las bases, los chicos tienen que estar en la escuela, tienen que hacer actividades en los clubes o descentralizando el Liceo, hay que poner en marcha de una vez por todas la Escuela Municipal de Oficios, y creo que es por ese lado por donde hay que trabajar. Porque el verdadero problema que tenemos en la ciudad es que la gente se moviliza en los barrios para poder comer”.

Asimismo, remarcó que “en caso de ser intendente de esta ciudad, todo lo que hoy se está haciendo bien, se va a seguir haciendo; las cosas que hay que corregir se corregirán y obviamente llevar la impronta de todo lo nuevo que queremos hacer”.

“Lamentablemente no tenemos garantizado en el país, la provincia ni en la ciudad, que somos 50.000 habitantes, la seguridad alimentaria, que significa que todos tengamos comida todos los días. La semana pasada recorrimos establecimientos educativos y una de las situaciones más dolorosas que me toca siempre como política es escuchar que alguien me dice que los chicos de nuestra ciudad comen sólo una vez al día. Muchas veces los chicos van a la escuela por el plato de comida o la copa de leche, y la directora de una de las escuelas de la periferia de la ciudad nos contó que los chicos no faltan a la escuela porque tienen la factura y la leche, y que a las 9.30 de la mañana están preguntando qué hay de comer”, describió.

“Por eso digo que hay que trabajar muy cercanos a los docentes, porque ellos son los que saben qué les pasa a los chicos y a las familias, si hay situaciones problemáticas en las familias. Y es una de las propuestas que tengo, que dentro del área de promoción social haya un equipo que trabaje mucho más cercano a las escuelas. Y salgo de las escuelas y pienso la cantidad de plata que se utiliza en tantas cosas, el presupuesto que tiene la provincia que en esta época de campaña se ve mucho porque los candidatos ponen carteles y hacen campaña, salen fortunas todas las cosas que están haciendo, mientras las escuelas reciben 70 pesos por día para que una docente haga malabares y 170 pesos para el plato de comida”, planteó Martínez.

Reveló que ante esto se comunicó “con personas que van a presentar un proyecto en la Cámara de Diputados y Senadores para que se actualicen estas partidas» y analizó: «Como políticos locales parece que no podemos hacer determinadas cosas porque no son competencia, pero en realidad podemos hacer mucho. Porque lo primero que tenemos que hacer como políticos es garantizar que los chicos de nuestra ciudad coman, estén abrigados, vayan a la escuela, termine la escuela y puedan desarrollar un oficio, una profesión o puedan seguir estudiando”.