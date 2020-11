Martínez: “El Municipio debe garantizar que los espacios públicos estén preparados para los vecinos de la ciudad”

La concejal del bloque UCR Juntos por el Cambio solicitó mejoras en la Plaza San Martín, Parque de la Agricultura y la apertura del Balneario Camping.

“Nuestra ciudad siempre se caracterizó por ser una ciudad donde los espacios como la Plaza San Martín, El Parque de la Agricultura y el Balneario eran un orgullo no solo para los esperancinos sino que todo visitante expresaba su admiración ante la ciudad que teníamos. Eso no pasa últimamente, donde la Plaza ha dejado de ser la más linda de la región” afirmó Andrea Martínez.

“Sé que vivimos momentos difíciles donde la preocupación de muchos es la situación económica, sin dejar de lado esos problemas en los que trabajo desde el primer día de declararse la pandemia haciendo aportes y sugerencias para mejorar la situación que muchos pasan, no puedo dejar de plantear lo que los vecinos me manifiestan. El estado en que se encuentran los espacios públicos más emblemáticos de nuestra ciudad no es el mejor”, agregó.

“Es por esto que ya en el mes de marzo presenté un pedido para poner en valor nuestra plaza, que ha dejado de ser la más linda de la región”. “Hoy si nos paramos en cualquier calle lateral de este espacio podemos ver al otro lado de la plaza, esto es producto de la deforestación que se ha producido ya sea porque muchos árboles se cayeron a lo largo de los últimos años como también por la poda que en muchos casos está cuestionada”, sentenció.

Para Andrea Martínez “la puesta en valor de la plaza requiere de un Plan integral de restauración, remodelación y puesta en valor que debe contar no solo con el asesoramiento técnico de personas relacionadas con el paisajismo sino que deben intervenir profesionales que conozcan y respeten nuestro patrimonio ya que la historia de la ciudad está reflejada en diferentes intervenciones. La presencia de roedores, el mal estado de los sectores para sentarse también han sido motivo de reclamos que también fueron informados”.

El parque y el balneario

El Parque de la Agricultura es otro espacio que merece una intervención integral que contemple el reemplazo y/o reparación de alumbrado, la recuperación de la isla, la limpieza del lago, repavimentación y/o reemplazo del circuito saludable, pintura del tobogán, puesta en valor del laberinto, reparación y/o reemplazo de bancos y mesas”, sostuvo.

“El Balneario es otro lugar que merece de la intervención del Estado para poder brindar infraestructura adecuada y acorde a los momentos que atravesamos, hace semanas solicité su apertura porque de hecho y a pesar de estar cerrado su ingreso principal, es un lugar elegido por los vecinos de la ciudad para estar al aire libre y disfrutar de la naturaleza, por lo que si un lugar es utilizado por tanta gente debería adaptarse a los tiempos que vivimos con controles y protocolos”, entendió la concejal radical.

En ese sector del balneario se produce en los últimos meses una situación que debemos solucionar, al estar cerrada la entrada principal el ingreso elegido para llegar hasta el río o ingresar al espacio público es la calle 1° de Mayo lo que provoca incomodidades a los vecinos que viven o tienen sus casas de fines de semana en el sector y serios riesgos de accidentes de tránsito en caminos naturales; por eso entiendo que esto disminuiría considerablemente sólo con la apertura por Ruta 6, garantizando de esta manera el control de quienes ingresan”, expresó.

“Este año vivimos una situación extraordinaria que no estaba en la mente de nadie, que muchos vecinos no podrán irse de la ciudad para vacacionar en otros lugares, y los espacios públicos serán los elegidos a la hora de disfrutar del ocio y el esparcimiento. Por lo que debemos garantizar que estén en condiciones para poder brindar instalaciones acordes y lugares seguros. Podemos hacerlo, solo hay que agudizar el ingenio y optimizar los recursos con los que se cuenta, cada uno desde su lugar cumpliendo el mandato que el pueblo nos ha dado”.

Las propuestas presentadas: