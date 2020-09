Martínez: “El Ejecutivo tira temas para entretener a la ciudadanía y los temas importantes no se están discutiendo”

Al respecto, detalló: “En realidad plantean y tiran temas sobre la mesa pero los temas que realmente importantes no se están discutiendo en la ciudad. En el Concejo presenté varios proyectos relacionaos a la emergencia sanitaria y económica: hace tiempo solicité la creación de un Comité de Emergencia Económica; planteé la prórroga de los vencimientos de tasas; pedí que no se traslade al vecino la tasa de uso de espacio público; la creación de un fondo de asistencia económica; el incremento del fondo de asistencia a entidades deportivas; eximir del pago de tributos municipales a las actividades no exceptuadas en su momento; un proyecto para trasparentar las compras y contrataciones del municipio a través de la página web; creación de un programa de góndola local; un plan de apoyo a jardines maternales y otro proyecto de ayuda a instituciones culturales y sociales para reducir la boleta de gas”.

“Gómez dijo que era un momento importante para mostrar la ciudad y la verdad que creo que lo que hay que hacer es estar al lado de la gente, hay que trabajar por los temas que realmente la gente nos está planteando y dejar de ‘entretenernos’. Septiembre fue un mes bastante movido entre la tala de los árboles, la Fiesta de la Agricultura virtual, la ampliación del estacionamiento medido y ahora el tema de la Avenida Colonizadores, que son todos temas que el Ejecutivo tira para entretener a la ciudadanía, cuando en realidad los temas importantes y los que la gente plantea son otros: no se habla de la inseguridad de la ciudad; de la situación que todavía viven quienes no pueden abrir sus actividades; comercios y empresas que están pasando momentos muy complicados”, analizó.