Martínez: “Durante la pandemia, Esperanza Servicios SAPEM no debería intimar a los vecinos con el corte”

La concejal solicita que la empresa local distribuidora de gas natural, permita la reimpresión de las facturas una vez vencidas desde el sitio web, para ayudar a quienes no pueden concurrir a la sede comercial. Además pide información sobre el proceder de la empresa ante la mora en los pagos.

Mediante una nota dirigida a la intendenta municipal, Andrea Martínez solicita una consideración especial porque muchos contribuyentes se vieron imposibilitados de abonar las facturas de servicios por no poder trasladarse o por imposibilidad económica.

“Hoy muchas empresas de servicios informaron que no cortarán los mismos ante la falta de pago y eso no sucede con la empresa que pertenece a todos los esperancinos” dijo la concejal.

“Hace algunas semanas en los medios locales se informó que no iban a producirse cortes del servicio pero muchos contribuyentes han visto con preocupación intimaciones de parte de la empresa por el no pago de la factura con su posterior corte, por lo que solicito se aclare esta situación y se impulse una decisión política que contemple la situación durante el aislamiento, para que esto no ocurra” señaló la edil.

De igual manera manifestó “hoy son muchos los estudiantes que no están en la ciudad y que no recibieron sus facturas y como muchos vecinos no han podido abonar el servicio. Actualmente no tienen la posibilidad de pagarla a distancia una vez vencida, porque la única opción es la reimpresión en la sede de Esperanza Servicios Sapem”.

“Ante este inconveniente estoy solicitándole a la Intendenta que como presidente de la distribuidora gestione una solución para poder reimprimir las boletas a distancia”, contó Andrea Martínez.

Intimaciones

En la misma nota la dirigente solicita que se aclare el proceder de la empresa Esperanza Servicios SAPEM respecto de los contribuyentes que registren deudas por falta de pagos del servicio de gas natural cuyo vencimiento fue posterior al inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, ya que varios recibieron intimaciones por corte de servicios.

“Sabemos que Enargas les pidió a las distribuidoras que no le corten el servicio a los hogares que tienen tarifa social en todo el país. Nosotros le estamos pidiendo a quienes administran la empresa de todos los esperancinos, que contemplen la situación especial” dijo Martinez para ratificar: “durante la pandemia, Esperanza Servicios no debería intimar a los vecinos con el corte”.

“En momentos donde debemos evitar la circulación de la gente y trabajar en soluciones amigables, nuestros esfuerzos deben concentrarse en ayudar, no en castigar; son situaciones de excepción que podemos solucionar entre nosotros”, sentenció.