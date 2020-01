Martínez sobre Seguridad: «si fuese intendenta estaría en las decisiones con la policía»

La concejal de Esperanza, Andrea Martínez (UCR en Juntos por el Cambio), dio detalles de la reunión por seguridad con autoridades del Ministerio provincial. La dirigente celebró que “se está reconociendo a la inseguridad como un problema” pero entendió que la seguridad en la ciudad «necesita un abordaje técnico, social y político» y que hoy «se nos fue de las manos».

En diálogo con la CSC Radio, Martínez dijo que “estar un poco más tranquila porque el funcionario del gobierno provincial que estuvo en la ciudad habló de muchos temas y de muchos conceptos que vengo planteando desde hace mucho tiempo”.

Consideró que “lo importante es destacar que se está reconociendo un problema, ya que durante mucho tiempo no se tomó el tema con la seriedad que merece”. “Es un tema que la sociedad nos viene reclamando desde hace mucho tiempo, que tenemos dos o tres casos de inseguridad todos los días en la ciudad y la situación ameritaba que todos los actores políticos se sienten y reconozcan la responsabilidad que todos tenemos”, definió la concejal.

Destacó en ese sentido que “el funcionario del Ministerio de Seguridad dijo que la inseguridad no la pueden atacar ni trabajar ellos solos desde la provincia, y por eso el gobernador (Omar) Perotti planteó estas mesas locales con los intendentes que son los responsables máximos de la seguridad de cada ciudad”.

“Esto de reconocer el problema es importante, porque hay que atacarlo entre todos, hay que optimizar los recursos, coordinar acciones y hay que tener un plan de trabajo”, apuntó y agregó que “la inseguridad merece un abordaje técnico, social y político”.

Explicitó que “desde lo técnico, hay que trabajar con todos los actores necesarios para mejorar las medidas y las herramientas que tenemos en la ciudad, como un Centro de Monitoreo que hay que reestructurar”. “En esto, el funcionario provincial recalcó la necesidad de tener un funcionario policial dentro del Centro de Monitoreo, algo que vengo planteando desde hace mucho tiempo”, resaltó.

Desde el abordaje social, planteó que “se sabe que la delincuencia proviene de muchos sectores y si bien en los últimos días hubo algunas acciones en los asentamientos que tenemos en la ciudad, estos no se formaron de un día para el otro sino que es parte de un proceso que se viene gestando desde hace mucho tiempo y al que el gobierno local ha mirado para otro lado”.

En ese marco criticó el planteo del secretario de Gobierno, Alfonso Gómez, respecto del hecho de que los terrenos de los asentamientos corresponden a Nación, ante lo cual Martínez sostuvo que “de todos modos, están en la ciudad y hay que atacar el problema”.

“También me dijeron que el secretario de Gobierno dijo que uno de los problemas es que estamos a 15 minutos de Santa Fe, pero de todos modos no podemos trasladar a la ciudad. Fuimos elegidos para abordar los problemas y resolverlos, y si tenemos un problema no se pueden echar culpas a otro, no se puede decir como vienen diciendo todo este tiempo que la seguridad es competencia del gobierno provincial. Es cierto que es competencia de la provincia pero como actores políticos locales somos responsables de la seguridad de los esperancinos”, refirió.

En cuanto al abordaje político del tema de la inseguridad, explicó que “si no hay voluntad política de trabajar en el tema y si no hay una decisión firme para que sea un tema de agenda, no se resuelve nada”. “El abordaje político debe ser el principal y una vez que esto está planteado, debemos sentarnos en una mesa ejecutiva”, afirmó.

Sobre ello, valoró que el funcionario del Ministerio de Seguridad “planteó la conformación de mesas locales que ya se hicieron en otras ciudades como Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Santa Fe; que tienen cuatro patas: los que deben estar sentados allí son quienes tienen poder de decisión para resolver: la policía, el fiscal, el Ministerio de Seguridad y los políticos locales que hoy debería ser la intendenta”.

Cuestionó al respecto que el representante en la mesa local no sea la intendenta Meiners: «Si yo fuese intendenta estaría en la mesa de decisiones con la policía» aseguró Martínez quien agregó: “están dejando pasar una oportunidad, porque es la manera y ella es la representante máxima y quien tiene el poder para decidir y para tomar las medidas que se deben tomar en la ciudad para que la inseguridad se termine”. “La inseguridad se nos fue de las manos, porque nunca reconocieron realmente el problema, porque las acciones que se hicieron no sirvieron y hoy vivimos una situación de verdadero caos”, criticó.

Asimismo, comentó que “uno de los temas que el funcionario provincial resaltó es la coordinación, hay que optimizar los recursos y todas las herramientas que tenemos en la ciudad” y planteó que “respecto de la falta de alcoholímetro, hablé con la responsable de Tránsito quien me informó que el fin de semana se hicieron controles pero desde hacía meses que no se realizaban”.

“Si el problema es una cuestión de recursos, el alcoholímetro necesita una calibración cada seis meses que cuesta 8.000 pesos, lo que no es nada para 200.000 pesos que cuesta un alcoholímetro. Debemos priorizar cuales son las cosas que hay que hacer en la ciudad”, puntualizó.

Por otra parte, recordó haber presentado hace varios meses el proyecto de Corredores Seguros y aprobado por el Concejo Municipal que “ni tiene miras de concretarse por parte de la intendenta” y que “tiene que ver con intervenir las zonas de boliches trabajando en accesibilidad, iluminación, cámaras de seguridad, controles de alcoholemia, semaforización”.

Apuntó asimismo que “tenemos 170 cámaras en la ciudad, en Venado Tuerto hay 70 y es el doble de habitantes, con lo cual haría que reubicar las cámaras en lugares estratégicos porque no están dando el resultado que deberían dar en la ciudad” y rememoró que «en junio del año pasado» presentó un proyecto «pidiendo la colocación de cámaras en inmediaciones de los clubes y las escuelas de la cuidad», proyecto que no logró aprobación en el Concejo.

Nota realizada en CSC Radio y publicada en Esperanza Día x Día