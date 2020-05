Martín Tetaz: “Con cada día innecesario de cuarentena, se rompe más el tejido productivo”

El reconocido economista participó del Ciclo de Seminarios Web de Sembrar, el espacio de ideas que conduce José Corral y del que ya participaron Mario Negri y Fabio Quetglas. “Espero que esta pandemia sirva para que pensemos la importancia de tener un Estado que tenga capacidad de respuesta, y para gestionar hace falta tener datos: hoy el Estado no tiene datos”, señaló. Destacó que la cuarentena “no es un feriado largo: cada día que pasa hay gente que cierra sus negocios”. Advirtió que en el próximo semestre, el default será tema central.

En el marco del Ciclo de Seminarios Web de Sembrar -la asociación civil que encabeza José Corral-, el economista e investigador Martín Tetaz ofreció una conferencia de la que participaron unos 300 invitados, y en la que analizó la situación en que se encuentra el Estado argentino -sin datos fiables para poder gestionar adecuadamente-, se refirió al escenario económico actual y planteó los escenarios que se aproximan.

En la presentación del invitado, José Corral recordó que “Sembrar es un espacio de ideas, un lugar de encuentro. La metáfora agrícola no es ingenua: tenemos la convicción de que el futuro del país, y fundamentalmente de la provincia de Santa Fe, tiene mucho que ver con lo que sepamos hacer en la bioeconomía y con la agroindustria en el futuro. Pero además, nos gusta la metáfora de sembrar, que significa hacer esfuerzos y un trabajo arduo hoy, para ver los frutos en el tiempo. Y recupera esa mejor tradición de la Argentina, en que primó la cultura del esfuerzo y del trabajo. Sembrar surge del radicalismo en Juntos por el Cambio, y somos tributarios de esa generación”, apuntó.

Entre los asistentes a la presentación de Tetaz estuvieron legisladores nacionales, intendentes, concejales, presidentes comunales y dirigentes políticos y sociales de toda la provincia.

Tamaño y eficiencia

“Espero que esta pandemia sirva para que pensemos la importancia de tener un Estado que tenga capacidad de respuesta. Y que para gestionar hace falta tener datos. Hoy el Estado argentino no tiene datos”, resumió Martín Tetaz. Para el economista, esta crisis demuestra que el Estado argentino es enorme y altamente ineficiente. Y ejemplificó: “Chile está brindando asistencia financiera 5 veces más que Argentina; Perú 4 veces más que Argentina, y lo mismo Uruguay. En los tres casos, con un Estado más chico que el nuestro”.

Y sobre la eficiencia, apuntó que “el Estado argentino quiso regalar dinero y no supo”. Y allí marcó otro ejemplo: “El programa más importante que encaró es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y es difícil hallar en el mundo un ejemplo de un programa tan mal aplicado. Tiene problemas de inclusión y de exclusión. De inclusión, porque fue pensado para 3.7millones y se le sumaron 4 millones más. Y de exclusión, porque hay 1,2 millón que aplicaba para percibirlo, y que no le llegó por distintas razones”.

Criticó que el Estado tiene una “incapacidad notable de testeo” de la enfermedad. “No tiene herramienta para medir qué está ocurriendo en distintos lugares”, advirtió. Y fue allí donde sentenció que “no se puede gestionar sin datos. Aprendimos que los países que salieron mejor son los que tuvieron datos, y nosotros no los tenemos”.

Para Tetaz, “cada una de las políticas públicas, desde mantener la cuarentena irracionalmente en algunos lugares, hasta las medidas para paliar, muestran que el Estado no funciona”.

Enyesados sin motivo

El economista destacó que “cada día innecesario de cuarentena, se rompe el tejido productivo”, y remarcó que el actual aislamiento “no es un feriado largo. Cada día que pasa hay gente que cierra sus negocios”.

Aportó como dato clave que “está cayendo la actividad económica 25 % en un mes. Y eso no pasó nunca en el mundo”. Y graficó: “Cada día más de cuarentena que nosotros tenemos, es un día con yeso puesto en el sector productivo. Si el yeso dura 15 días, me cuesta caminar; si el yeso dura un mes, salgo con bastón y kinesiólogo; pero si tengo 3 meses el yeso puesto, directamente no me paro. Y la rehabilitación me va a llevar más tiempo. Lo mismo ocurrirá con el sector productivo”.

Para Tetaz, en el segundo semestre “vamos a tener que lidiar con las políticas que tomamos en el primer semestre para contener esta situación de la pandemia. El Gobierno en el segundo semestre va a administrar decadencia y recesión”. Y fue allí cuando también sumó un factor clave: el default. “En el segundo semestre, va a ser importante estar o no en Default. Las empresas privadas no van a conseguir financiamiento si estamos en default, y va a ser realmente compleja la chance de recuperación económica”. Y además fue enfático en que “si entra en Default nación, se cae la negociación de todas las provincias y se complica todo el panorama”.