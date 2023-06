Martin Franconi: “Voy a ser la continuidad de la gestión de Ana Meiners que transformo la ciudad”

El actual Secretario de Servicios Públicos, Martín Franconi, es el precandidato a Intendente por el espacio liderado por la actual intendenta Ana María Meiners.

Conversamos con él sobre su visión respecto de esta candidatura, y expresaba “para mi es un honor ser la continuidad de la gestión de Ana que viene cambiando nuestra ciudad. Uno de los aspectos más relevante de este período es el hecho de que ella ha construido una cultura política que esta estructurada en lo que llamo una cultura política que se sustenta en cuatro valores de gran peso, por un lado la transparencia y austeridad en el manejo de los recursos que aportan todos los vecinos, el grado de responsabilidad en los actos de gobierno, una dedicación al trabajo que es inagotable y una marcada cercanía con los vecinos. Esta cultura es el motor del su éxito en la gestión, claramente orientada a atender las responsabilidades que le corresponden, resolviendo los problemas que se presentan y fortaleciendo las potencialidades que tiene la ciudad. Desde ese lugar y bajo esos valores quiero continuar el proceso de cambio de nuestra ciudad”.

Respecto a lo que ve para el futuro de la ciudad, “Ana ha marcado un horizonte de trabajo en su gestión que es muy interesante, con una visión estratégica y una serie de ejes que ha planteado para los años que vienen que sin duda me facilita la tarea. Ser parte de su gestión me permite un contacto muy estrecho con ella y el intercambio permanente que tenemos para tratar los diferentes temas me da un panorama muy claro de como ver los problemas y como encontrar soluciones. De manera que a partir de esto, con una ordenada y transparente situación económico-financiera lograda en el municipio, es posible seguir avanzando en estos meses que quedan de su gestión cumpliendo con los planificado pero también dándole continuidad a lo que ha proyectado a corto, mediano y largo plazo a partir del 10 de diciembre”.

Profundizando en lo que mencionó como una visión estratégica nos decía “cuando uno recorre cada una de las obras integrales, aquellas que incluyen por ejemplo la educación, puede ver hechos muy simbólicos que marcan la gestión de Ana Meiners, por ejemplo los Espacio de Primera Infancia de Fátima y La Orilla o la Escuela Secundaria del barrio La Orilla, que muestran la impronta de una incansable gestión ante organismos nacionales y provinciales para darle vida a sus proyectos con una mirada social muy marcada, pero también su enfoque estratégico con un clara visión de futuro. Esa manera de gestionar es la que pienso aplicar en mi futura gestión, ahí estará mi fortaleza”, finalizaba Martín Franconi.