Martín Franconi: “Estoy comprometido en ser la continuidad de Ana Meiners”

Recordó el pedido de cambio de la comunidad esperancina en 2007, defendió el orden de la administración municipal y el liderazgo de la intendenta. Reconoció que faltan cosas por hacer pero aseguró que éste es el camino.

A pocas horas del inicio de la veda electoral, conversamos con Martín Franconi, precandidato a Intendente por el espacio de Ana Meiners, y esto nos decía: “en 2007 la mayoría de los vecinos de la ciudad pedía un cambio, en gran medida porque querían dejar atrás una gestión con muchas dificultades y que no daba respuestas, pero prefiero no hablar de esto, todos recordamos muy bien esa etapa. El cambio era necesario y así se expresó la mayor parte de los vecinos eligiendo a Ana Meiners como intendenta. Comenzó así una etapa de reorganización para que el municipio pueda comenzar a dar respuestas. Se definieron prioridades y con austeridad y transparencia en el manejo de los recursos se inició un proceso de reconstrucción que elección tras elección fue reconocido por cada vez más votantes, quienes le han dado a ella la gran responsabilidad de liderar el municipio durante cuatro períodos. Como resultado de esa etapa la ciudad ha logrado un gran cambio, se dieron respuesta en todas las áreas de gestión, todo está a la vista y no es poco”.

Respecto de la continuidad del proyecto de Ana Meiners comentaba: “es necesario que hagamos una reflexión sobre la necesidad o no de cambiar. Entiendo que cuando uno cambia algo es porque ya cumplió su ciclo o porque no funciona. Justamente este no es el caso, estamos gestionando un municipio que funciona, que da respuestas y que tiene mucho para dar sobre la base de la gestión responsable que Ana Meiners lidera. Confío en el sentido de responsabilidad de nuestros vecinos para seguir apostando por este proyecto”.

Sobre el estado actual del municipio nos decía: “hoy el corazón del municipio, que es la administración, está ordenado, sin deudas, con los sueldos y aguinaldos pagados al día y haciendo obras. Los grandes problemas de la ciudad han sido atendidos y gran parte de ellos resueltos. Todo está documentado desde el primer día de gestión y disponible para que cualquier ciudadano pueda consultar. Claro que quedan cosas por hacer, por mejorar y por corregir y de ellos nos seguiremos ocupando”.

Y en el final nos dejaba un mensaje para los vecinos: “a pocos días de una nueva elección, quiero pedirles que me acompañen con su voto, estoy comprometido en ser la continuidad de Ana Meiners, con los mismos principios y valores que ella le ha dado a su gestión en estos casi 16 años. También pedirles que acompañen con su voto a nuestra lista a concejales encabezada por Matías Baroni, un joven profesional muy comprometido con su ciudad. Muchas gracias a todos los que nos han recibido en sus casas, comercios, industrias, instituciones, y en las calles de la ciudad. Y otro agradecimiento a los propietarios de medios de comunicación y sus periodistas por habernos permitido difundir nuestras ideas y propuestas”.