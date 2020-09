Mariano Gómez: «Cuando me dijeron que me quería el Atlético Madrid fue increíble»

El defensor Mariano Gómez, quien se formó en Unión de Santa Fe -tan solo jugó dos partidos en Primera- dialogó en Sportia, luego de ser transferido a Atlético Madrid. Formará parte de la plantilla del equipo filial. «Cuando me dijeron que me quería el Atlético de Madrid me chocó, fue increíble. Me quedé regulando la información en mi cabeza» , dijo el zaguero central, de reciente paso por Ibiza de la Segunda División B de España.

Allí estuvo a préstamo en la última temporada y se destacó, lo que generó el interés de los encargados del fútbol en el Colchonero. «Tuve facilidad y continuidad en Ibiza. Pude jugar y demostrar, eso trajo sus resultados», explicó el joven de 21 años. Estuvo un mes y medio a la espera de lo que sería su futuro futbolístico. Eso hizo que estuviera expectante y mucho más cuando la oportunidad de Atlético Madrid se hizo realidad. «Estaba ansioso, con miedo a que el pase se cayera», contó.

Tiene buen juego aéreo y buena salida con la pelota desde el fondo de la cancha, por lo que no dudó en responder con cuál jugador se sentía reflejado. «Soy físicamente parecido a Virgil van Dijk», afirmó. Además agregó: «Tengo como referentes a Sergio Ramos y Nicolás Otamendi».

Fuente: TyC Sports.