Marcha por seguridad: “Reclamamos que las autoridades se pronuncien y tomen las decisiones que corresponden”

“Parece que las 5.000 firmas no cuentan y hoy van a medir el reclamo por la cantidad de gente que viene a la marcha. Y acá no se trata de si somos 100, si somos 50, si somos 15 o si somos dos; acá el reclamo está, las firmas están y lo que pedimos es que se sienten a hablar, a discutir, a decidir y que pongan el granito de arena para que esta sociedad deje de estar devastada”, concluyó.

You may also like