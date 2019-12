Marcelo Sain: «Es difícil trabajar la seguridad pública sin los municipios»

En la oportunidad, el ministro expresó también, en línea con el mensaje del gobernador, que “derogamos el decreto 507 del año 2016 donde se designaba al jefe y subjefe de la Policía, y se sometía a consideración de la Comisión de Acuerdo de la Legislatura, porque creemos que no correspondía a la Constitución provincial y porque, además, era una forma de no asumir la responsabilidad de conducción política que le corresponde al Poder Ejecutivo en materia de dirección del sistema de seguridad pública y, particularmente, la conducción política de la Policía”.

Allí aseguró que “tiene que haber una línea de corte, entre la política, el Estado, la sociedad y los delitos; no puede haber delitos protegidos por el Estado. El gobernador Omar Perotti hizo ayer una síntesis, y lo que dijo es que no vamos a ser cómplices de ningún tipo de criminalidad”.