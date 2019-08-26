Marcelo Kieffer se quedó con la final del TC 4000 en San Jerónimo Norte

Se desarrolló la séptima fecha del campeonato Los Troncos en el trazado comunal de San Jerónimo Norte. Ante un gran marco de público, gran participación de los pilotos de Esperanza que tuvo a «Marcelito» Kieffer como el gran ganador de la jornada quedándose con la final del TC 4000.
Una multitud acompañó la séptima fecha del Turismo Zonal Los Troncos que se presentó en el Cicles Motor Club de San Jerónimo Norte.
La octava fecha se desarrollará el 21 y 22 de septiembre en el circuito «Los Toboganes» de la ciudad de Esperanza.
Los resultados finales en cada una de las divisiones del domingo en San Jerónimo Norte:
7° FECHA – CATEGORÍA LOS TRONCOS- SAN JERÓNIMO NORTE
RESULTADOS (Sujetos a modificación)
FINAL TURISMO “B”
1-1-SERGIO CALZA
2-4-JOSÉ NAGEL
3-3- ANIBAL RATQUE
4-95-DIEGO PÉREZ
5-20- DANIEL ALBRECHT
6-7- WALTER TESARI
7-31- FEDERICO GEESE
N/C 22- GONZALO BERTOLÍN
99- SEBASTIAN STALDER
2-HERNAN BECKMANN
FINAL CATEGORÍA FÓRMULA
1-1-BRIAN PERINO
2-7-ADRIAN MARCUZZI
3-2- RUBEN COLL
4-12- DIEGO LOPÉZ
5-5- NICOLAS GATTI
6-4-HERNAN MERKI
7-55- VÍCTOR SCHURRER
FINAL TURISMO “C”
1-3- ALEJANDRO BATALLA
2-2-ESTEFANO SPREGGERO
3-7-DEMIS ALEMAN
4-17- BRUNO FURIA
5-6- NICOLAS POSEBON
6-19- SERGIO SACCO
7-13-MAXIMILIANO CHAVES
8-8- WALTER MALDINI
9-81- LUCIANOFERACE
10-95- VÍCTOR ELENA
11-10- SILVANA GROSS
12-11- ELOY ROLAND
13-1-ALEJANDRO MESSA
N/C – 4-GUILLERMO GIRALDOTTI
33- LEANDRO ORELLANO
16- NICOLAS RICCA
57- EXEQUIEL PERREYRA
68- SEBASTIAN SCHINNER
21- JUAN MANUEL FUX
12- DAMIAN COLAZO
FINAL CATEGORÍA PROMOCIONAL
1-3-DARIO RAINAUDI
2-2-BRIAN PERINO
3-6- JULIAN ROLDAN
4-7- CARLOS FORLANI
5-144- PATRICIO TERNAVASIO
6-5- JULIO MIRETTI
7-14- FABIO DEMARIA
8-47- NICOLAS NICOLI
9-33- JONATAN FUX
10-88- ALEX WEPPLER
11-60- CRISTIAN AUCE
12- 41- NAHUEL REYNOSO
13-121- DIEGO BRAGAGNI
14-52- IGNACIO GOROSTIDI
15-26- JOSÉ GRAGLIA
16-31- CRISTIAN BIRCHER
17- 12- MARIANO CABRERA
18- 43- PABLO EGESTTI
N/C 57-NICOLAS PERINO
32-HORACIO FERNANDEZ
54- DIEGO OMEDES
-98- FABIAN BUFFA
AUTO 5 Recargado por sobrepaso con bandera amarilla al Auto 144
AUTO 80- Excluido por maniobra en perjuicio al Auto 51
AUTO 51- Excluido por agresiones e insultos al piloto del Auto 80
FINAL TURISMO “A”
1-1- NICOLAS SPREGGERO
2-44- GASTON MIERKE
3-26- CARLOS HUMOFFE
4–3- AGUSTÍN FRANCHETTO
5-12- ALEJANDRO AMICO
6-8- EZEQUIEL BLATTER
7-4- FEDERICO KUZMICZ
8- 19- ELOY ROLAND
9-32- FABIAN CHUARD
10-6- ROBERTO ANDRADA
11- 33- LEANDRO ORELLANO
12- 16- ROGELIO MIGUELEZ
N/C -7- ALEJANDRO MESSA
9- MARCELO ZANABRIA
25- MATIAS BECKMANN
88- ANDRES ARNODO
76- NICOLAS RICCA
Auto 32- Recargado por adelantamiento en largada
Auto 16- Recargado por adelantamiento en largada
Auto 69 Excluido por maniobra en perjuicio al Auto 88
Auto 34- Excluido por toques reiterados a cubiertas
FINAL CATEGORIA TC 4000
1-59- MARCELO KIEFFER
2-1- ALEJANDRO HUBER
3-9- DANILO CACCIOLATTO
4-2- ANDRÉS FUX
5-26- LEANDRO LARESE
6-5- AMILCAR SALZMANN
7- 7- BRIAN YACOB
8-11- CRISTIAN THEYTAZ
9-3- CRISTIAN ESQUIVEL
10- 38- ARIEL CORRENTI
11- 34- MATIAS FELIPPA
12-117- ALEXIS GANUZA
13-21- ADRIAN DEPPELER
14- 42- RUBEN LENCINA
15–16- DANIEL BERTINETTI
16- 4- GUILLERMO SCHUCK
17-31- GABRIEL ROSSI
18- 10- CRISTIAN AUCE
N/C -28- LEANDRO LEHN
35- WALTER WERNER
32- HÉCTOR PIRANI
61- LEONARDO CRUCIANELLI
45- FRANCO SALZMANN
33- GABRIEL ARGUELLO
Auto 66 Excluido por maniobra en perjuicio al Auto 4
Auto 61 Recargado por adelantamiento en largada
1° FINAL TC 4000 PILOTO INVITADO
1-2-GABRIEL EMMRT- HUMBOLT
2-59- GABRIEL ERNI- ESPERANZA
3-38- GERMAN ROMANO – FELICIA
4-28- AYRTON LEHN- PROGRESO
5-21- EZEQUIEL DEPPELER- HUMBOLT
6-42- JONATAN MALANDRA- SERODINO
7-10- FABRICIO TERZAGHI- SANTO DOMINGO
8-26- JOSE LUIS GALEANO- CARREZALES
9-3- RODRIGO FLORES- ESPERANZA
10- 16- EDUARDO VOLKART- CORONDA
11-32- BRIAN PERINO- SARMIENTO
2° FINAL TC 4000 PILOTO INVITADO
1-7- ARIEL YACOB- SAN JERÓNIMO
2-11- FRANCISCO THEYTAZ- EMPALME SAN CARLOS
3-117- JUAN MANUEL FERMANI- PUERTO SAN MARTÍN
4-35- ALEX WERNER- PILAR
5-34- GASTON MIERKE- NELSON
6-9- LUCAS CACCIOLATTO- SAN JERÓNIMO
7-5- JOAQUIN SALZMANN- FRANCK
8-31- MATIAS BONETTI- BELLA ITALIA
9- 1- LUCAS RUIZ- ESPERANZA
10- 4- JULIAN SCHUCK- ESPERANZA
11-61- NÉSTOR CRUCIANELLI- CARRIZALES
12- 45- AMILCAR SALZMANN- FRANCK