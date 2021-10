Mañana se reúne con docentes pero el gobierno no modificaría la oferta salarial

Confirmaron que los docentes jubilados cobrarán con aumento pero no así los activos de Amsafe que no aceptaron la propuesta de 17% de aumento para el último trimestre del año. El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social descartó que el miércoles haya una mejor propuesta salarial a los docentes y ratificó los descuentos de los días de paro.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri aseguró que la oferta salarial que hizo el gobierno a los docentes fue la mejor del país y que el gobierno «no ve motivos para modificar la oferta salarial» a docentes. Las declaraciones del ministro llegaron a dos días del encuentro que mantendrán funcionarios provinciales con representantes gremiales de Amsafé, que no aceptó un 17 por ciento de aumento en tres tramos, y Amet que integra la comisión asesora.

De todas formas, Pusineri remarcó la vocación de diálogo por parte del gobierno y de las entidades gremiales de cara a la reunión del miércoles, a las 10. Pero también dijo que «en términos generales han aceptado los gremios de la administración central, los profesionales de la salud a través de los representantes de Amra» –que son quienes participan de la comisión negociadora.

«Hoy la cuestión está suscripta a los gremios docentes de gestión pública porque también en ese ámbito los de gestión privada, como Sadop, han aceptado la propuesta salarial. UDA también aceptó», insistió Pusineri que anticipó que el miércoles se va a empezar a desplegar la agenda de temas que se intercambiará con el Ministerio de Educación y de Economía.

«A partir de allí veremos las alternativas en un marco en el que creo que no habrá medidas de fuerza. Eso permitirá llevar adelante una negociación en términos razonables», evaluó.

Al ser consultado sobre si el gobierno tiene una propuesta superadora, Pusineri dijo: «Tenemos la aceptación de todos los gremios de la administración pública. Podemos trabajar en alternativas que tengan que ver con puntos que se hayan planteado, pero la oferta salarial es la que el gobierno efectuó. Se trata de la mejor oferta salarial que se conozca en el país, supera la paritaria nacional, no existe otra provincia que conozcamos que tenga una oferta de estas características. Por lo tanto, nosotros no vemos un motivo para modificar la oferta salarial porque, además, cumple con la premisa que nos planteamos en marzo de que el salario supere a la inflación y esa situación se va a verificar».

En tanto, sobre si le preocupa que Amsafé pueda insistir con medidas de fuerza si no hay una propuesta superadora, el ministro de Trabajo respondió: «En este contexto en el cual tenemos una aceptación de la mayoría de los gremios, con una oferta con las características que esta reúne, hay también una responsabilidad del propio gremio en el dictado de clases. Creemos que en lo salarial se ha cumplido holgadamente y que hay que analizar en esa magnitud los compromisos que se asumieron y los que se construyeron con la dirigencia sindical».

«No se trata –continuó– de una oferta que el gobierno hizo unilateralmente y que puso sobre la mesa, si no que responde a un marco de conversaciones desde marzo hasta los 15 días en los que estuvimos reunidos entre septiembre y octubre. Allí también hay una responsabilidad. Nuestra vocación es que los docentes puedan ir percibiendo todas las sumas de aumento a partir del mes que viene. Tendremos que explicarlo en una situación de clara mejora».

«En lo salarial tenemos la definición que es la que se conoce, la que se hizo pública y que reunió una aceptación de prácticamente todos los gremios de la administración y del sector privado de la docencia», dijo y descartó que haya nuevos elementos a poner sobre la mesa el miércoles que viene.

Por último, al ser consultado sobre si se van a descontar los días de paro, Pusineri respondió: «Eso también lo explicamos desde el comienzo. La no prestación del servicio conlleva la no liquidación del salario y eso no tiene nada que ver con el derecho de huelga, que es un derecho constitucional y que es calificado como un derecho humano fundamental por parte de los tratados que ha suscripto la Argentina. Pero día que no se trabaja, no existe obligación de liquidarlo. Pregunten en cualquier sector laboral de la Argentina y van a ver que es así lo que les digo».

