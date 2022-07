Malena Auce se adjudicó su segundo Regional consecutivo

Exhibiendo un muy buen tenis y demostrando estar en un gran momento, Malena Auce, del Lawn Tennis Club Esperancino, se adjudicó su segundo Regional consecutivo, en Rosario. Se consagró Campeona en el 4to. Torneo Regional Sub 16, de La Federación Santafesina de Tenis, el Jockey Club de Rosario.

Hace un mes y medio atrás se había quedado con el anterior Regional (ex Nacional Grado 2) de la Federación Santafesina, que tuvo lugar en Las Rosas.

Las primas Auce, del LTCE, participaron del certamen desde el jueves. Malena Auce, como 1ra. preclasificada, arrancó directamente en 2da. Ronda, con una victoria sobre Sol Bellumini (Provincial Rosario), 6-3 y 6-2. En Semifinales derrotó a la representante de Venado Tuerto, Nicole Gamboa, 6-4 y 6-3.

Este sábado, en la Final, consiguió una muy buena victoria sobre Abril Arrieta (APP Rosario), quien estaba como 3ra. en la Preclasificación. Alcanzó el título la esperancina con un contundente resultado, 6-2 y 6-1.

Juliana Auce había comenzado el Regional con un triunfo sobre Albertina Echenique, venciendo por 6-1 y 6-3. Pero en 2da.instancia cedió frente a Nicole Gamboa, 6-1 y 7-5.

En el dobles, las primas Auce no tuvieron suerte, ya que no pudieron sortear la Ronda inicial, en definición de súper tie breack. Perdieron con la dupla del Club SO de Rosario, Dolores Ereñú -Albertina Echenique, 6-4, 0-6 y 10-3.