Macri en Rafaela y Sunchales para respaldar a Bullrich

El ex presidente de la Nación estuvo acompañado de la vicegobernadora electa Gisela Scaglia e integrantes de la lista de diputados nacionales. Reiteró su apoyo a Patricia Bullrich como candidata a presidente.

El expresidente de la Nación Mauricio Macri pasó por Rafaela en la mañana de este martes, en una fugaz visita que incluyó también un paso por Sunchales, con el fin exclusivo de respaldar la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Para ello, el equipo de campaña de JxC lo recibió en la zona de la Plaza 25 de Mayo, con un grupo encabezado por el intendente electo Leonardo Viotti y concejales del sector, así como la vicegobernador electa Gisela Scaglia y candidatos a diputados nacionales, liderados por José Núñez.

Luego de una caminata por el centro rafaelino, Macri llegó hasta el Hotel Toscano, donde presidió una conferencia de prensa en la que su principal inquietud fue hacer explícito el respaldo a Bullrich, cuestión que quedó en duda a lo largo de la campaña por los coqueteos -mutuos, ya que el intercambio de elogios fue de ida y vuelta- que mantuvo con Javier Milei, en forma directa o a través de la integración de algunas personas de su confianza con el referente de La Libertad Avanza.

Lo cierto es que en Rafaela, Macri fue presentado por el intendente electo con una referencia inequívoca: Viotti dijo que la recorrida era parte de la campaña de apoyo a Bullrich. Y luego Macri lo refrendó con sus declaraciones, exhibiendo un folleto proseletista: «Se está poniendo muy difícil la comunicación cuando se sacan de contexto las cosas y se van fabulando», sostuvo Macri, que había sido consultado acerca de sus declaraciones en donde sostuvo que, en caso de un triunfo de Milei como presidente, el bloque de JxC debería ayudarlo.

«Lo único importante es que hoy tenemos una candidata a presidenta, que es Patricia Bullrich, a la que estamos todos apoyando. La he apoyado desde el primer día que ella ha dicho que quería ser candidata a presidenta, que fue unos cuantos años atrás. Estamos acá militando por su candidatura, repartiendo su boleta porque creo de verdad que la Argentina necesita volver a ser un país dentro de la ley, donde los argentinos nos respetemos. Y eso por su experiencia, por su coraje, por su firmeza, por su honestidad, por el equipo que tiene atrás, por el peso político de más de 10 gobernadores que vamos a tener, por el peso político con los que tenemos en el Congreso y en las dos cámaras. Es la persona, es el espacio que va a llevar ese cambio adelante que todos queremos. Hoy le decimos fin al populismo, fin al kirchnerismo. Hay que llevar este cambio adelante y Patricia lo va a llevar adelante», enfatizó.

La crisis económica

Sobre la situación explosiva que vive el país en materia económica, con una fuerte crisis de confianza en el sistema, Macri atribuyó la responsabilidad al gobierno. «Estamos sufriendo el gobierno más irresponsable de la historia, que ha hecho todo lo que no había que hacer, poniendo en crisis, como hace mucho tiempo no veíamos, la vida diaria de todos nosotros. De vuelta volvemos a tener inflación de dos dígitos por mes, y creciendo, lo que hace que nadie sepa cuánto valen las cosas. Nadie se anima a vender sus productos porque no sabe cuánto van a costar mañana. Esto es veneno, esto es destrucción en la vida diaria de todos nosotros. Esto le dijo Patricia el domingo a Sergio Massa: basta con tus plancitos que nos están destruyendo a todos porque finalmente todos sufrimos cada vez más la inflación, y esto es lo que estamos viviendo».

El expresidente remarcó que «los argentinos estamos pensando de vuelta qué es lo que vamos a votar. Bajo el esquema de que queremos un cambio, estamos evaluando dónde está el cambio, con quiénes el cambio se va a hacer realidad. Así que yo soy muy optimista, muy optimista, acerca no sólo del resultado de la votación que viene para la segunda vuelta, sino de la segunda vuelta. Por más que le pese a muchos, la próxima presidenta va a ser Patricia Bullrich».

Entre otros temas, también se refirió al sector agropecuario. «Me criticaron mucho cuando eliminé las retenciones, pero eso significó que la producción del agro aumentó 40% y eso generó un derrame de trabajo por todo el país. Y no me vengan con el cuento de que el campo no genera trabajo, son unos burros los que dicen eso. El campo genera mucho trabajo. Nosotros le dimos reglas de juegos claras».

Exhortó luego a «volver a una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado. Y el campo es un motor indiscutible. Este gobierno ha vuelto al manoseo. Te pongo y después te doy un cacho si te portás bien. No, no, hay que sacarle la pata de encima a la gente. Hay que volver a que la gente pueda exportar libremente, que pueda importar libremente con un solo dólar. Basta de currar inventando importaciones y escondiendo exportaciones porque es imposible. Un país no funciona con una brecha del más del 100%. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Todo eso es veneno. Veneno para nuestro comportamiento, para nuestra sociedad. Todas esas cosas son las que se van a terminar con Patricia Bullrich, porque ya tiene claro que va por un solo tipo de cambio y que tiene que sacarse encima el cepo cambiario».

Publicado por Rafaela Noticias en www.rafaelanoticias.com // Fotos RRSS Gisela Scaglia