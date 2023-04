Luis Brandoni fue declarado Visitante Ilustre de la Universidad Nacional del Litoral

Fue en el Paraninfo, en un acto encabezado por el rector Enrique Mammarella. Luego, el actor protagonizó un conversatorio que hizo eje en «Democracia, Política y Cultura». La iniciativa se enmarcó en la agenda que impulsa la Universidad Nacional del Litoral por el 40° aniversario Democracia Constitucional en la Argentina y en coincidencia con la apertura oficial del V Foro de Graduadas y Graduados de la UNL.

La Universidad Nacional del Litoral declaró Visitante Ilustre al actor y político Luis Brandoni. Fue este martes 25 de abril, en el Paraninfo de la Manzana Histórica, en el marco de la agenda que la institución impulsa en conmemoración del 40° aniversario de Democracia Constitucional en la Argentina y que, además, marcó el comienzo oficial del V Foro de Graduadas y Graduados de la UNL.

El acto fue encabezado por el rector Enrique Mammarella; el secretario General, Adrián Bollati; y el secretario de Relaciones Institucionales, Javier Aga. Tras el reconocimiento, Brandoni protagonizó un conversatorio denominado “Democracia, Política y Cultura”, que fue coordinado por Raúl Beceyro y Esteban Kaipl, ambos docentes de la UNL.

“Estoy encantado, emocionado, me siento orgulloso de estar acá”, aseguró Brandoni para luego completar: “Suelo frecuentar poco las universidades porque no he pertenecido a ninguna. He tenido la oportunidad de visitar esta Universidad en más de una oportunidad, siempre por razones de trabajo. La última vez tuve el honor de ser parte de la sesión del Congreso que modificó la Constitución Nacional en 1994. Está cambiado este Paraninfo pero fue muy emocionante tener la oportunidad de participar de lo que significó esa modificación de la Constitución”. Así, subrayó: “Estoy muy agradecido a la UNL porque han sido muy generosos y me parece que este conversatorio es una buena posibilidad para participar entre todos de una charla que tal vez nos pueda significar algo”.

Reflexiones y desafíos

“Es un honor poder tener aquí en este espacio de reflexión, de construcción de pensamiento no sólo de la universidad sino del país, la presencia de Beto Brandoni. Poder contar con su participación, su visión, su expertise que nos permiten pensar estos 40 años de Democracia Constitucional, pero también lo que viene: cómo seguimos construyendo desde la cultura, desde la política”, aseguró Mammarella. Luego, renovando el compromiso de la invitación que convocaba a los presentes en el lugar, agregó: “La participación de todas y todos en este espacio, en esta agenda, es muy importante. Nos permite reconocer la historia y también utilizarla para reflexionar, para pensar hacia adelante y para construir todo lo que falta. Para que sea realmente esa Democracia que se peleó, esa democracia que se luchó, esa democracia que todos queremos que tenga nuestro país y por la que seguimos construyendo convencidos todos los días esta Nación”.

Finalmente, el Rector de la UNL valoró que esta propuesta vincule la agenda por el 40° aniversario de Democracia Constitucional y marque la apertura del Foro de Graduadas y Graduados: “ambas iniciativas constituyen un espacio de encuentro, de reflexión, de construcción que nos permite encontrar en esta Universidad Pública con espíritu reformista, a sus graduadas y graduados formando parte de la discusión, de la problemática que nos atañe a todos y poder también seguir construyendo esta Universidad Pública que todos queremos”.

Extenso y reflexivo

Minutos después, y con la moderación de Beceyro y Kaipl que se convirtieron en nexo entre el relato de Brandoni y el público presente, se procedió al desarrollo del conversatorio, un término que en palabras del invitado “se usa poco, pero deberíamos usar más”. El encuentro, que duró algo más de una hora, se desarrolló de manera distendida y le otorgó a los presentes la oportunidad de conversar y conocer detalles de la historia, de su vida como político y como actor pero también de agradecer por su paso por nuestra ciudad y de ser parte de esta construcción que permite el diálogo y la reflexión. El conversatorio completo está disponible en el canal de Youtube Litus Educa.

Programación del Foro de Graduadas y Graduados

Tras la apertura oficial del Foro la programación continuará el jueves 27 de abril con dos actividades que se concretarán en el Ateneo de Rectorado (Bv. Pellegrini 2750). A las 16 habrá una charla sobre “Litigación climática” a cargo de Lorena Bianchi. A las 18, con moderación de Daniel Fertonani, Raúl Parisi disertará sobre “Cambio Climático, transición energética y una nueva oportunidad para la Argentina”. Ambas actividades serán presenciales y se transmitirán por Litus Educa.

La agenda continuará el 2 de mayo con el conversatorio titulado “¿Es posible una agricultura de altos rendimientos produciendo sustentablemente?”. El mismo se concretará a las 16 en la Facultad de Ciencias Agrarias y contará con la participación de José Luis Alonso y Martín Favre. La actividad será transmitida por Litus Educa.

El 3 de mayo la programación continuará con dos nuevas propuestas:

*A las 17.30 en la Facultad de Ciencias Económicas -y se transmitirá por Litus Educa- se llevará a cabo la charla “Modelos de negocios circulares en la ciudad de Santa Fe: avances para medir el progreso hacia una Economía circular” que estará a cargo de María Laura Rabasedas, Gabriela Cabrera y Joaquín Carballada.

*Luego, bajo el título general de “La enseñanza en la escuela secundaria. Retos y oportunidades”, a las 18 horas a las se llevará a cabo un panel en la Facultad de Humanidades y Ciencias que contará con la participación de Victoria Baraldi, Oscar Lossio y Ana Cerrudo.

El 4 de mayo el Foro llegará a su fin con el desarrollo de un seminario titulado “Innovaciones tecnológicas: Monitoreo en tiempo real del mosquito Aedes aegypti y control ecológico a través de trampas atractivas”. El mismo se concretará desde las 11 en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Contará con la participación de Álvaro Eduardo Eiras y Ainelen Radosevich. La propuesta será transmitida por el canal de Youtube de FICH-UNL.