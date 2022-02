Lucio Belfiori continúa en terapia intensiva y presentó una leve mejoría

Los profesionales de la salud analizan la evolución del pulmón de Lucio Belfiori para determinar si corresponde bajarle la dosis de sedantes y de oxígeno.

El 3 de febrero Lucio Belfiori fue víctima de un episodio de inseguridad en el cual resultó herido en el cuello por una bala, por lo que permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Cullen.

El asalto a mano armada tuvo como fin robarle la moto en la costanera santafesina. Quien disparó sigue prófugo.

A 11 días del hecho, el joven de 25 años continúa en terapia intensiva, sedado y con asistencia mecánica respiratoria, según comentó su familia a UNO Santa Fe. En las últimas horas presentó una leve mejoría en el pulmón. Los profesionales de la salud seguirán evaluando los avances para decidir cuándo es el momento indicado para bajarle las dosis de sedación y de oxígeno.

María Sol, la hermana de Lucio, expresó que con la herida no hubo complicaciones. «En cuanto a la parte cerebral no hay mucho todavía ya que hasta que no puedan bajar la sedación o sacarle la intubación no se puede evaluar como corresponde», detalló.

Además relató que en el Cullen trataron ayer a su hermano por una infección pulmonar que presentaba y que tuvo buenos resultados esa intervención ya que descomprimió un poco el pulmón y mejoró un poco su capacidad de oxigenación. «Su parte clínica sigue estable y evolucionando. Le hicieron una radiografía que mostró buenos resultados, avances en cuanto a su pulmón. Amaneció sin fiebre, presión normal y orinando normal también. Lo van a seguir evaluando para ver cómo evoluciona su pulmón y a partir de ahí ir bajando sedación y oxígeno», le dijo María Sol a este medio.

