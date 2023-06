Lucila Lehmann en Esperanza: “Necesitamos el voto de confianza para poner en marcha y levantar a Santa Fe”

La precandidata a diputada provincial por la Coalición Cívica y ex diputada nacional, Lucila Lehmann, estuvo en Esperanza este martes como parte de la campaña electoral de cara a las PASO y en apoyo a la precandidatura a intendente de Andrea Martínez.

Al presentar a la ex legisladora, Martínez destacó que “no es la primera vez que visita la ciudad porque ella tiene una cercanía con los esperancinos ya que su familia es de acá y eso nos hace muy unidas en cuanto a la forma de hacer política y en la manera en que queremos trabajar. Tenemos mucho en común”.

Tras anunciar un recorrido por distintas empresas, la concejal y precandidata a intendente señaló que “es muy importante que los vecinos puedan hablar con ella, que tengan contacto, y puedan saber qué es lo que quiere hacer en la provincia, y lo que nosotros queremos hacer en nuestra ciudad”.

Por su parte, en diálogo con los medios presentes, Lehmann valoró la figura de Martínez: “No es fácil en política encontrar personas con valores, con principios y con coherencia, y que mantengan este sentir a lo largo de los años. Esto es algo que se encuentra en este grupo y es muy valioso en todo este equipo”.

Respecto de su visita a la ciudad comentó que por tener sus familias materna y paterna con origen en Esperanza “entiendo el sentir del esperancino y hay muchas cosas para hacer». En tal sentido, puntualizó que «la provincia de Santa Fe hoy tiene dos problemas principales: uno es la inseguridad y para entenderlo hay que saber cómo se llegó hasta acá, que es una historia de más 20 años en los cuales la política, parte de la policía y de la Justicia han estado atravesadas por la corrupción, por la connivencia con el crimen organizado y el narcotráfico y esto nos llevó a la situación actual”.

“Por eso no podemos dar una solución juntándonos con quienes fueron parte de este problema, de los últimos 15 años, 12 gobernó el socialismo y fueron los 12 años donde la inseguridad, el narcotráfico y las bandas se instalaron y se desarrollaron en la provincia, y que hoy arman un rejunte dentro de un Frente en el cual es imposible encontrar la solución a estos problemas. Esta es la explicación de porqué nosotros nos presentamos por fuera, manteniendo esta coherencia seguimos identificados con esos valores que en 2015 nos construyeron y nos llevaron a formar Juntos por el Cambio, pero no podemos ser parte de la solución de los problemas de los santafesinos juntándonos con los que fueron cómplices o parte de este problema”, explicitó.

A ello, Lehmann agregó que “el segundo problema es reconstruir la matriz productiva y de desarrollo de la provincia y en eso Esperanza tiene mucho para dar; hay que hacer reformas importantes, hay que achicar el Estado y bajar impuestos en primer lugar, y por otro lado trabajar a nivel nacional y provincial la eliminación total de las retenciones para el agro, y una ley pyme que permita motorizarlas y desarrollarlas. Esto implicaría una reforma laboral a nivel nacional e impositiva para poder poner en marcha el trabajo y la producción”.

“Nosotros venimos de familias que llegaron de Europa en momentos donde no había aviones, caminos, internet, celulares y sin embargo con herramientas y un pedazo de tierra, trabajando y metiendo las manos en la tierra, hicieron que Argentina sea potencia en el mundo. Esa sangre, ese ADN que hay en Esperanza, que hay en los productores, es lo que hay que reflotar y hacer que Santa Fe vuelva a ser noticia a nivel nacional por lo que sabemos hacer, producir y desarrollar y no por los narcos y la violencia”, analizó.

Consultada por la escasa participación ciudadana y el trabajo para que la gente se acerque a votar, advirtió: “Primero la política tiene que hacer un mea culpa, porque la gente está enojada con la política y tiene razón en estarlo; porque hubo una política que estuvo muy alejada de los problemas reales de la sociedad y eso es lo que se está pagando como consecuencia en esta apatía que hay hacia el voto, hay un descreimiento y un sentir que no se puede cambiar nada porque son siempre los mismos. De todos modos hay que decir a los vecinos que no bajen los brazos, que nuestras listas en un 98% están integradas por gente que no viene de la política –son empresarios, productores agropecuarios, comerciantes- que tienen ganas de hacer algo, de salir de la queja y participar, y no quieren dejarle la conducción a los mismos de siempre”.

“Hay mucha gente que tiene vocación de servicio, ganas de trabajar por una Santa Fe diferente y necesitamos el apoyo, las PASO son importantes y necesitamos que den este voto de confianza para poder estar en la elección general, y así poder poner en marcha todas estas cuestiones, poder luchar contra la inseguridad desde la Legislatura y todos los lugares donde podamos hacerlo, y poner en marcha la matriz productiva y que trabajando y poniendo el lomo podamos poner en marcha y levantar a Santa Fe”, concluyó.