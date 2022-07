“Lucho” Pilatti tras ganar el argentino de UltraTrail y ya piensa en el Mundial

El atleta esperancino Luciano Pilatti logró consagrarse campeón del Argentino Ultra Trail Amanecer Comechingón que se desarrolló el pasado fin de semana en Villa Yacanto, Córdoba, y ya trabaja pensando en sus próximas carreras en Italia y Francia, pero con el objetivo final puesto en el Mundial de Montaña y Trail de Tailandia 2022.

En diálogo con la CSC Radio, adelantó que está “viajando a Italia a correr en el verano europeo y a enfocarme en el objetivo del Mundial”.

También admitió que “no se sabe qué pasará el año que viene” y en este contexto dijo que aprovecha este tiempo “para disfrutar de familia y amigos y un poco despedirme lo que no es tan lindo pero hay que seguir avanzando y a veces hay que dejar algunas cosas de lado para perseguir lo que uno anhela”.

En tanto, comentó su acercamiento a las redes sociales para dar a conocer su actividad: “Lo tomo como un laburo porque demanda mucho tiempo, hay que subir a las redes y pensar qué hacer o qué no; pero también es saber que sirve para que la gente me conozca, para que aparezcan sponsors porque como todo deporte amateur es todo a pulmón”.

En ese sentido, agradeció y valoró que tiene “varios sponsors que en realidad fueron amigos, como la marca Weis que hacen chalecos para correr a quienes conocí a dos años de crear la empresa y tenemos los mismos valores y crecimos casi de la misma forma. Ellos son ahora un monstruo en Argentina y yo estoy ahí adelante, entre los mejores del país”. “El sponsoreo está un poco atrasado en relación con lo que es en otros países, en cuanto al acompañamiento. Si bien no me falta nada, hay cosas que no se pueden afrontar pero siempre se va buscando la vuelta, no me quejo y estoy super agradecido con todos”, acotó.

En cuanto a la organización del deporte, comentó que “el Trail Running es un deporte muy nuevo, que no tiene más de 30 años y recién ahora está entrando en su auge; en lo que respecta a nivel nacional está bajo el mando de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) que está muy abocada al atletismo y no le da tanta magnitud a este deporte y hay cosas por pulir”. “Es un proceso que está cambiando y en algún momento me gustaría aportar para que siga creciendo el Trail en lo federativo, en la organización de carreras y demás”, mencionó.

Por último, mencionó que ya el 21 de julio viajará a Italia donde piensa trabajar unos meses para recaudar dinero con vistas al Mundial que se realizará en noviembre en Tailandia.

Más sobre el Mundial Montaña y Trail

Después de haber sido aplazada varias veces por la pandemia que no da tregua, finalmente esta competencia se realizará en noviembre de 2022 en Chiang Mai, Tailandia.

Constará de un programa de cuatro días, repleto de acción que incluirá las tres modalidades históricas de los mundiales de Mountain Running WMRA nacidos en 1985 como son la Uphill, Classic y Long Distance, más la ultra habitual del mundial Trail Running IAU nacido en 2007.

La propuesta de Tailandia fue la única que se postuló firme hasta el final, en su momento entre los 50 precandidatos para organizar el evento. Por tanto, la verificación desde World Athletics se ha centrado más en asegurar la capacidad técnica y logística del comité organizador local, dado que no contaba con ningún rival final directo.

Situada a 700 kilómetros al norte de Bangkok, a orillas del río Ping, Chiang Mai ofrece un paisaje muy llamativo, para muchos quizá el más grande y hermoso de la parte norte de Tailandia. El entorno montañoso y la creciente reputación de la ciudad por sus eventos deportivos masivos al aire libre lo convierten, según proclamaban desde su candidatura, en el lugar perfecto para albergar el primer Campeonato Mundial unificado en la historia del Atletismo mundial.

