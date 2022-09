Lucho Pilatti busca apoyos para participar del Mundial de Ultra Trail en Tailandia

Desde Italia, el corredor esperancino de Ultra Trail, Luciano Pilatti, habló del gran desafío que enfrentará en noviembre próximo como parte de la Selección argentina que participará del Mundial en Tailandia.

En diálogo con la CSC Radio, Pilatti comentó que “después de correr los 100 kilómetros del UTMB (Ultra Trail Mont Blanc) se informó que quedé convocado para integrar la Selección argentina que va a ir a representar al país en el Mundial de Trail del 3 al 5 de noviembre en Tailandia”.

Explicitó que “si bien el trail running, correr en montaña, es individual y cada uno lo corre, pero la Selección presenta un equipo que después hay clasificación por equipo de cada país y también individualmente; hay diferentes distancias, yo me especializo en larga distancia así que van a ser 80 kilómetros todo en montaña”.

Ante esto, dijo estar “muy contento, porque empecé a correr en Esperanza hace un par de años, fui creciendo poco a poco y la verdad que fue mucho sacrificio de dejar cosas. Aunque voy a visitar a la familia en Esperanza, por el deporte que hago estoy más en la montaña que en la llanura de Santa Fe pero estoy haciendo algo que me gusta muchísima y estoy transmitiendo que el deporte hace bien a todo, a la salud”.

Por otra parte, comentó que integra el Running Team “junto a tres profesores más para entrenar gente y si bien armamos planes personalizados para cada persona que quiera plantearse un objetivo, ya sea correr su primer kilómetro o correr 170 kilómetros en montaña”.

Remarcó que “es una forma de cuidar a los demás porque al principio cuando comencé no había nada de información, me lesionaba mucho, cometí errores, y ahora aportando es experiencia evitamos esas cosas y que la gente disfrute del deporte, porque en definitiva el deporte es para eso: para disfrutar, para desestresarse, para viajar y salir un poco de la rutina”.

En cuanto al desafío que significa participar en el Mundial, Pilatti lamentó que “todavía es un deporte amateur, no es olímpico y por eso desde el gobierno no hay recursos económicos, sí está la Confederación Argentina de Atletismo que arma el plantel, el equipo, pero tenemos que bancarnos todo nosotros: pasajes, hospedaje, y demás”.

En ese sentido, comentó que está en Italia para tratar de mantenerse en competencia con los mejores y al mismo tiempo “tratando de rebuscarla, entrenando gente a distancia, haciendo changas para mantenerme porque los pesos argentinos no rinden mucho en Europa, y buscando apoyos porque es un viaje al otro lado del mundo. Los más de 40 atletas deberíamos estar tranquilos y dedicándonos a entrenar pero estamos todos pensando en cómo ir”.

Sobre las formas de colaborar, mencionó que “mucha gente se comunicó por privado para hacer alguna colaboración, también la Municipalidad ofreció, y a la provincia mandé comunicados para ver si me pueden dar una mano siendo el único santafesino que va a estar integrando el plantel de la Selección argentina de Trail y siendo el único y la primera vez en la historia de ser campeón argentino de Trail Running, para ver si hay algún apoyo económico”.

“En San Juan son cinco corredores y la provincia les pagó los pasajes, en Neuquén son siete corredores y también la provincia pagó los pasajes. Yo no pido que me paguen el pasaje pero al menos que haya un reconocimiento, una ayuda. Nunca pedí nada en ese sentido, pero ahora es un llamado como manotazo de ahogado porque ya se está acabando el tiempo y tengo un poco de dinero porque mi familia me está ayudando y estoy cerca de poder comprar el pasaje pero allá hay que bancar la estadía, movilidad y demás”, refirió.

Agregó que “falta un mes y medio para la competencia, pero mi idea es viajar un mes antes y estar en Tailandia los primeros días de octubre no solo porque allá es más económico que en Italia sino también para conocer el lugar. Para buscar un resultado tengo que conocer el circuito, adaptarme al clima, y demás”.

Los que deseen colaborar pueden contactarse con Lucho Pilatti en las redes sociales de Facebook e Instagram: @luchopilatti.trailrunning

“No solo tiene que ser con dinero, si alguien tiene un contacto que pueda aportar algo, todo sirve. Estoy haciendo un sorteo en mis redes sociales, se va a lanzar una carrera virtual con premios para todos. Si bien tengo sponsors que me alivian por ejemplo a no comprar bastones y tener los accesorios necesarios, uno está pensando todo el tiempo qué hacer para generar y no desenfocarme en lo más importante que es alimentarme bien, entrenar, preparar la carrera”, explicó el deportista.

Por último, adelantó que “la idea es que la carrera de 80 kilómetros se pueda hacer en menos de 10 horas que sería un tiempo super fuerte para mí y por estoy siempre tratando de dar lo mejor y representar en este caso a la Argentina, esperando que sea muchas veces más”.