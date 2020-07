Lucas Matthysse oficializó su retiro del boxeo

Aun cuando hace dos años que no compite profesionalmente, el púgil de Trelew, con lazos familiares en nuestra ciudad, hizo oficial en las últimas horas el abandono de la actividad.

Lucas Matthysse, excampeón mundial de la división welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), anunció su retiro de los cuadriláteros, a los 37 años.

“El deseo siempre está ahí, pero no voy a volver, nunca más. Extraño todo sobre el boxeo, pero este retiro es definitivo”, dijo Matthysse a la FM Comunitaria Radio Sudaca (105.3).

“Dí más de 25 años de mi vida, dedicados a entrenar y pelear. Logré más de lo que podría haber imaginado. Entonces, cuando el error me pica, me pregunto por qué volvería, por qué?”, se preguntó el también otrora excampeón interino superligero del Consejo Mundial (CMB), tras haber derrotado al nigeriano Olusegun Ajose, en Las Vegas (8 de septiembre de 2012).

Matthysse forjó una dilatada carrera como profesional, que se cimentó con 15 combates en escenarios de los Estados Unidos.

El chubutense tuvo como adversarios a Zab Judah (perdió el invicto en decisión dividida en Nueva Jersey en noviembre de 2010), Danny García (cayó en forma unánime en Las Vegas en septiembre de 2013 y vio frustrada la chance de ser campeón mundial AMB y CMB de los superligeros) y Jhon Molina (victoria por nocaut en Carson en abril 2014 para ganar el título vacante CMB Continental superligero), entre otros.

Matthysse también logró significativos triunfos ante el mexicano Roberto Ortiz, el ruso Ruslan Provodnikov y el tailandés Tewa Kirim, a quien superó por nocaut en Inglewood (enero de 2018), para apoderarse del cetro regular de los welter de la AMB.

“Luché con los mejores y siempre como visitante. Nunca cambiaría nada de lo que hice. No tengo nada que reprocharme”, sostuvo.

Ese mismo título welter lo perdió en julio de 2018, cuando fue superado ampliamente por el astro filipino Manny Pacquiao en Kuala Lumpur, Malasia.

Matthysse recordó que cuando resolvió dedicarse al boxeo “jodía de lunes a lunes, chupaba mucho, me habían dado una puñalada. Hace poco me acordaba de todo y me preguntaba qué hubiera pasado si no me iba?”, aseveró.

Al cabo de su carrera, Matthysse combatió en 45 oportunidades. Ganó 39 peleas (36 por la vía rápida) y perdió 5. No tuvo decisión el combate que suspendió con el mexicano Rogelio Castañeda, en Texas, en septiembre de 2008.

Su debut profesional se produjo en junio de 2004 cuando derrotó por nocaut técnico en el segundo round a Leandro Almagro, en el gimnasio Municipal número 1 de Trelew.

Su última pelea fue ante Pacquiao, quien lo derrotó por nocaut en el séptimo asalto para apoderarse del título welter de la AMB.