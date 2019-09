LTCE tiene su Interno y Francisco Gay se consagró Campeón en Regional

Mientras que en el LTCE se viene disputando desde el jueves el Torneo de categorías especiales de dobles y singles, con 54 inscriptos, los hermanos Gay se destacaron en el 5º Regional de la Liga de Tenis del Litoral. Francisco se consagró Campeón en singles y dobles de Sub 18, en El Trébol, y Bernardo fue Campeón en dobles de Sub 14, en Paraná.

