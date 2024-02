LTCE: menores jugaron Regional y dos tenistas van a un torneo profesional

Una buena experiencia sumaron los cuatro menores de la Escuelita “Guillermo Vilas” del LTCE en el muy buen 1er. Regional del Santa Fe LTC. Malena Auce y Estefanía Donnet jugarán esta semana el “Torneo Profesional Haciendo Tenis Etapa 2” en el Club Atlético River Plate.

Buena experiencia acumularon los cuatro menores del Lawn Tennis Club Esperancino en lo que fue la apertura de la temporada tenística de la Liga de Tenis del Litoral Argentino. En el Santa Fe Lawn Tenis Club jugaron el 1er. Regional de la Liga, o lo que antes se llamaba Nacional Grado 2, en todas sus categorías. Esto sugiere un muy buen nivel tenístico en todas las categorías.

Intervinieron de la Escuelita “Guillermo Vilas” tres tenistas Sub 12 y uno de Sub 14.

En Sub 12, Augusto Crossetti le ganó el partido inicial del cuadro de singles, sobre el también representante del Lawn Tennis, Benjamín Delgado. Luego perdió en 2° Ronda.

Benjamín Delgado cayó justamente en el arranque con Crossetti. En la llamada Second Chance cedió en súper tie breack 11-9.

Formando dupla en el dobles, Delgado – Crossetti ganando una Ronda, y perdieron en la siguiente.

Gonzalo Pérez venció en su presentación inicial para después ceder en la 2° Ronda. En el dobles, llegó hasta las Semifinales, perdiendo en esa instancia por 6-4 y 6-4, con el dueto Alessandria – Leiva.

Luciano Farioli en Sub 14 perdió en la Ronda inicial, y no pudo avanzar tampoco en la Second Chance. Cedió también en el dobles.

AUCE Y DONNET EN EL PROFESIONAL

Dos exponentes del tenis femenino del L.T.C.E. incursionarán esta semana en el Torneo Profesional llamado “Haciendo Tenis Etapa 2” en el Club Atlético River Plate.

Luego de haber atravesado una instancia clasificatoria de Qualy, el Torneo en sí se pondrá en marcha este lunes.

Accediendo directamente al cuadro principal del certamen, Malena Auce y Estefanía Donnet se cruzarán con tenistas no solo de la Argentina, sino de Uruguay y Perú, que arribaron para tener una importante competencia.

“Male” Auce deberá enfrentar en el arranque del Torneo a la peruana, de Lima, Beatriz Cano Poves.

“Estefi” Donnet jugará en la Ronda inicial con la rosarina Abril Arrieta.