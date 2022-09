Losada y Scarpin en Esperanza: “Desde JxC estamos elaborando un proyecto de provincia y de país”

Este martes los senadores nacionales Carolina Losada y Dionisio Scarpin (Juntos por el Cambio-Santa Fe) visitaron la empresa Sica de Esperanza y recorrieron el centro de la ciudad, donde dialogaron con vecinos y recibieron a la prensa.

Losada sostuvo que los planteos que recogen en su recorrido provincial “son bastante uniformes en toda la provincia y en todo el país, donde las empresas que pujan – especialmente nuestra provincia tiene muchos empresarios muy pujantes que quieren salir adelante, quieren mantener las fuentes de trabajo- se encuentran con un gobierno nacional y un gobierno provincia que no ayudan en nada”.

“Muchos empresarios dicen que al menos dejen de poner trabas y por ejemplo hoy tenemos empresas que necesitan insumos importados para producir y no pueden hacerlo porque el gobierno no lo permite, y eso son menos fuentes de trabajo”, advirtió.

En consonancia con ello, Scarpin indicó que “esto genera una situación compleja, lo vimos hoy en Sica donde tienen una línea parada porque no puede importar” y ante ello, resaltó que “como legisladores recorremos la provincia permanentemente, recolectamos las inquietudes de la gente y las trasladamos de diferente forma al gobierno nacional ya sea a través del Congreso o de los pedidos de audiencia que hacemos para que conozcan la realidad del interior de la Argentina”.

“Es necesario que conozcan la realidad de nuestras localidades tan pujantes pero que hoy muchas están paradas por este tipo de situaciones, y hay muchísimas cosas en las que se puede mejorar”, sentenció.

Consultados por el conflicto provincial con los gremios estatales y la discusión en paritarias, Losada consideró que “la realidad es que la provincia tiene mucho dinero pero el problema es que el gobernador actual no lo sabe administrar”. “Cuando hay una mala administración pasa lo que nos pasa con la educación, la salud, o la inseguridad que nos afecta uniformemente a todos. Hoy tenemos una cantidad de homicidios terrible, especialmente en Rosario, pero una cantidad de móviles policiales que es menos de un tercio de los que tienen en ciudades como Corrientes donde hay 400.000 habitantes. Cómo puede ser si Santa Fe tiene plata, si Santa Fe produce, el problema es que cuando no hay decisión política, no se tiene un proyecto de provincia pasa lo mismo que a nivel nacional porque no hay un proyecto de país”, analizó.

Scarpin agregó que “no hay un plan en seguridad, entonces están los recursos y no saben cómo gastarlos. La Legislatura le autorizó al gobernador 3.000 millones de pesos, la ejecución presupuestaria en seguridad del año pasado fue del 50%, ahora en equipamiento no llega al 10%…como no tiene un plan, no sabe cómo gastar la plata”.

En relación con el clima político enrarecido que se vive en el país, Scarpin recordó que “luego de que sucedió lo de la vicepresidenta desde la oposición en el Senado nos autoconvocamos, estuvimos con los senadores del Frente de todos, elaboramos un comunicado conjunto, nos sacamos una foto conjunta en una demostración de que cuando existen este tipo de situaciones tan graves para un país no se pueden mirar las diferencias políticas; el problema es que después el gobierno empezó de nuevo a echarnos la culpa a nosotros, a los medios de comunicación y a la justicia de los problemas que tiene la Argentina, y eso no es así, cada uno tiene que hacer su mea culpa. Nosotros estamos a disposición del diálogo como siempre”.

Losada en tanto, dijo que “después de ese repudio conjunto y esa foto que hicimos, comenzó un derrotero de repudios y repudios, más la misa, buscando la tajada política. Más allá de la gravedad que tiene que alguien haya querido atentar contra la vida de una Vicepresidenta de la Nación, ellos lo que buscaron es el rédito político”. “Con la misa ocuparon la Basílica de Luján como si fuera una unidad básica del Frente de Todos, la verdad que es vergonzoso, es penoso lo que están haciendo con nuestro país y en contra de eso, nosotros estamos para reconstruir”, aseveró.

Por último, Losada sostuvo que en la charla con la gente “recibimos la idea de que Juntos por el Cambio es la esperanza; estoy convencida de que la gente votó bien en las últimas elecciones buscando la esperanza y no los estamos traicionando, y eso la gente lo percibe y o sabe, sabe que a futuro la única posibilidad es con Juntos por el Cambio, el populismo ya no sirve para nada y todo el mundo se dio cuenta; incluso los que reciben planes sociales saben que eso no les sirve, quieren trabajar porque los planes sociales no les alcanzan y solo los llevan a más pobreza y más sumisión, que es lo que quiere el kirchnerismo”.

“Lo importante es que la gente sepa que desde Juntos por el Cambio estamos elaborando un proyecto de provincia y de país y hay que sacar a la Argentina adelante, estoy convencida de que se va a poder”, aseveró.

En relación con el trabajo legislativo, refirió que “el oficialismo maneja el Senado de la Nación, la Vicepresidenta es presidenta del Senado, y los únicos proyectos que se tratan son los del Frente para la Victoria, y todos tienen que ver con la Justicia porque lo que buscan es la impunidad. Con Dionisio hemos presentado un montón de proyectos relacionados a la producción, con la seguridad, la emergencia en seguridad para nuestra provincia pero no logramos que se traten ni siquiera en comisión porque no es lo que ellos quieren, quieren trabar absolutamente todo lo que tenga que ver con que Argentina salga adelante”.