“Los vecinos estamos cansados de que venga gente de afuera con droga y a robar”

Uno de los vecinos que protagonizó la detención de dos malvivientes en Barrio La Orilla contó lo sucedido, se quejó de la llegada a Esperanza de personas de otras ciudades y pidió “que le den una mano a la policía”.

En diálogo con EDXD, Diego contó su experiencia con la inseguridad en la ciudad: “En un día me robaron tres veces, y son siempre los mismos; y gracias a la unión de los vecinos de La Orilla, que son gente que nació en el barrio, entre todos estaban vendiendo las cosas”. “Es algo común, de todos los días que vendan las cosas que están robando, y siempre son los mismos personajes”, lamentó.

“A mí me robaron y les fui a comprar algo que era mío. A 500 pesos vendían las cosas que me robaron. Por eso hablé con dos policías que estaban patrullando que se portaron muy bien, ellos los corrieron y entre todos los vecinos pudimos agarrar a dos” de los ladrones, relató.

Ante esto, afirmó que “la unión que hubo entre todos los vecinos muestra que ya no quieren más esto, estamos cansados de que venga gente de afuera, son de Santa Fe, con droga y a robar; cuando en La Orilla hay gente trabajadora que no se merece que pasen estas cosas”.

En este sentido, pidió “que le den una mano a la policía, porque los agentes de calle Doctor Gálvez están yendo a La Orilla y en el barrio queda un solo patrullero; y de ahí salen a robar para todos lados y estamos cansados”.

Analizó que estos delincuentes “roban porque no quieren laburar, porque vienen con una cultura que acá no tenemos; acá nos enseñaron cuando éramos chicos de salir a jugar a la vereda, dejar la bicicleta sin candado, dormir con la ventana abierta, dejar la puerta abierta y eso ya no existe más por gente que viene de afuera a hacer estas maldades. Son rateros”, sintetizó.

Finalmente, a la hora de plantear soluciones en cuanto al trabajo policial el vecino consideró que “debe haber una reestructuración porque no puede ser que la policía que está en barrio sur, en calle Gálvez, tenga que irse hasta La Orilla, a un barrio que no conocen”. “En el destacamento de La Orilla hay poca gente, se quejan que no hay móviles y esto es inentendible. Esto se va a ir de las manos en algún momento”, concluyó.