Los precios de la temporada de verano en el Balneario Municipal

La entrada fue fijada en $ 500 para los mayores de 10 años que no sean vecinos de Esperanza. Los automóviles pagan $ 400 de estacionamiento y las carpas $ 800 por día. La pileta funciona de miércoles a domingo.

El predio del Balneario Camping Municipal está ubicado sobre ruta 6 a unos 7 km al norte de Esperanza, a orillas del Río Salado.

Son 25 hectáreas rodeadas de árboles y sombra, con servicios sanitarios, asadores, proveeduría, juegos infantiles, y piletas.

Para los pescadores, se ofrece el acceso al Río Salado. Un lugar ideal para la familia donde los esperancinos y visitantes pueden disfrutar de días de camping o pasar un día en contacto con la naturaleza.

La Municipalidad de Esperanza habilitó desde el 18 de diciembre la «temporada de verano» y con ello el uso de las piletas y el cobro de entradas y servicios.

CAMPING – TEMPORADA 2022 – 2023

Entrada libre y gratuita para los vecinos de la ciudad de Esperanza que lo acrediten con la presentación de su documento de identidad – (Se cobra vehículo y servicios a utilizar).

a) Acceso de personas mayores de 10 años: $ 500

b) Acceso de motos: No se cobra ingreso – no entran al predio a circular.

c) Acceso de automóviles y Pick-up: $ 400

d) Acceso de Utilitarios: $ 400

e) Acceso de camiones, semi-remolques: $ 800

f) Instalación de carpas, por día: $ 800

g) Instalación de carpas estructurales, por día: $ 1000

h) Instalación de casas rodantes, por día: $ 900

i) Consumo de energía eléctrica, por día: $ 500

Horarios de pileta principal: De miércoles a domingo desde las 9/10 AM hasta las 20 hs.