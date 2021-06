Los festejos de Colón en las calles son un «acelerador de los contagios en la ciudad»

El Secretario de Salud de la Provincia, Jorge Prieto, entendió que la gente «no tuvo en cuenta la propagación y el alto poder de agresión que tiene hoy el coronavirus», más aún con los cuadros clínicos severos que se están viendo. Clamó volver al comportamiento social responsable y solidario.

El secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, expresó su preocupación por las aglomeraciones sociales en las calles de la ciudad que se produjeron -y se están produciendo- como consecuencia de los festejos de simpatizantes del Club Atlético Colón, tras ser coronado campeón de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Esta situación, comúnmente llamada por los epidemiólogos como «eventos supercontagiadores», serán «un acelerador de los casos de Covid-19» en la capital provincial, advirtió el funcionario.

«No se tuvo ni se tiene en cuenta lo que es la propagación y el poder de agresión que tiene este virus (por el SARS-CoV-2), con los cuadros clínicos severos o muy graves que se están observando. Frente a los festejos, esto no fue oído ni tenido en cuenta (por la sociedad), pese a que se solicitó un comportamiento social responsable y solidario, y se imploró a la gente a hacer un festejo cuidado», declaró el médico.

Añadió que el comportamiento social y el factor biológico, dos características propias de este virus estrechamente vinculados, «hoy no puede ser medido». ¿Por qué? «Porque la única variante que puede detenerlo (en su curva ascendente) es bajar el número de contagios. Y estos festejos (por parte de simpatizantes de Colón) «actuará como un acelerador en la presentación de más números de casos, que seguirá impactando negativamente en los próximos días en los sistemas de salud, hoy totalmente estresados y trabajando con el máximo de su capacidad operativa», fue su pronóstico.

Y dio un ejemplo: uno de los hospitales de emergencia de la ciudad de Santa Fe (no mencionó cuál, pero sería el Cullen o el Hospital Iturraspe), tiene un promedio diario de ingresos de 20 pacientes Covid que demandan internación con requerimiento de oxígeno, y entre 10 y 12 pacientes lesionados por accidentes de tránsito por día.

«Siguiendo este número promedio, a ese hospital de emergencia ingresaron, desde la hora 15 del viernes hasta la hora 2 de este sábado, 20 pacientes Covid con alto requerimiento de oxígeno; 25 accidentados en el tránsito y 8 heridos de armas de fuego; esto sin contar la duplicación de esas cifras luego de ese horario», fue su poco alentador pronóstico.

Pese a todo esto, los trabajadores de la salud «siguen apostando a la lucha contra la pandemia, marchando a contrarreloj para asistir a los pacientes, haciendo todo para disponer de una cama ‘respirada’ o de una boca de oxígeno. Pero además estamos ante el inminente arribo de un nuevo lote de vacunas, trabajando para que cada una de esas dosis se encuentran colocadas en los brazos de cada uno de los santafesinos», añadió Prieto.



No obstante -volvió a advertir-, si no se frena la velocidad de contagios, «iremos persiguiendo a ese ‘avión’ que es el virus desde un automóvil -utilizó la metáfora-. Nunca podremos alcanzar a lograr una inmunidad (frente al nuevo coronavirus) si no se detienen los casos. Es fundamental evitar la propagación viral y, con ello, evitar las internaciones, más aún sabiendo el alto porcentaje de mortalidad que estamos teniendo en la provincia», concluyó el secretario.

Fuente El Litoral